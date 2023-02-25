"Отрезает себе все и пришивает вновь": зачем Киркоров лег под нож пластического хирурга?

Известный певец оценил выбор коллеги по цеху.

55-летний Филипп Киркоров крайне трепетно относится к своему внешнему виду. Недавно в прессу просочились данные о том, что певец сбросил 40 килограммов лишнего веса с помощью пластических хирургов.

Говорят о том, что поп-король отечественного шоу-бизнеса обратился за помощью в клинику и сделал несколько пластических операций. Проведенные процедуры эксперты оценили в сумму почти 2,3 миллиона рублей.

Певец Руслан Баринов оценил поступок коллеги по цеху. "Каждому свое: кто-то тратит кучу времени, "проживая" в зале, а кто-то отрезает себе все и пришивает вновь. Я не поддерживаю такое решение артиста по крайне мере потому, что одного пресса не достаточно, чтобы создать себе хорошую фигуру, а живот можно прибрать, и не обязательно залом! Существуют техники дыхания, которые вокалисты часто используют как тренировку. Помимо того, что это способствует лучшему качеств артиста на сцене, так еще и прибирает излишние жирки. Конечно, это труд и регулярные тренировки, но тут еще раз повторяю, каждому свое", — высказался он.

Баринов добавил, что Киркоров лишь провел более гибкую настройку своей личности. "Если смотреть на внешность Филиппа, то скажу так: "А почему бы и да?". Выглядит круто, правда немного закос идет под Геральду из Ривии, а так ничего. Даже в какой-то степени прикольно. Новый виток в образе, в творчестве, возможно, тем самым ему самому комфортно чувствовать себя в новой "шкуре". Это как некая психосоматическая программа настройки себя. Кто-то создает установки в своей голове и слепо идет за ними, а кто-то наяву демонстрирует это. Не буду лукавить, в моем случае бывало также", — резюмировал исполнитель.