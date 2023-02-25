"Отрезает себе все и пришивает вновь": зачем Киркоров лег под нож пластического хирурга?

55-летний Филипп Киркоров крайне трепетно относится к своему внешнему виду. Недавно в прессу просочились данные о том, что певец сбросил 40 килограммов лишнего веса с помощью пластических хирургов.
Говорят о том, что поп-король отечественного шоу-бизнеса обратился за помощью в клинику и сделал несколько пластических операций. Проведенные процедуры эксперты оценили в сумму почти 2,3 миллиона рублей.
Певец Руслан Баринов оценил поступок коллеги по цеху. "Каждому свое: кто-то тратит кучу времени, "проживая" в зале, а кто-то отрезает себе все и пришивает вновь. Я не поддерживаю такое решение артиста по крайне мере потому, что одного пресса не достаточно, чтобы создать себе хорошую фигуру, а живот можно прибрать, и не обязательно залом! Существуют техники дыхания, которые вокалисты часто используют как тренировку. Помимо того, что это способствует лучшему качеств артиста на сцене, так еще и прибирает излишние жирки. Конечно, это труд и регулярные тренировки, но тут еще раз повторяю, каждому свое", — высказался он.