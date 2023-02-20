"Я плачу": любимая женщина застукала Гордона с Барановской

Что теперь будет с Александром Гордоном?

Программа "Мужское Женское" на Первом канале быстро завоевала любовь телезрителей. Жизненные истории, увлекательные сюжеты и, конечно, сочувствующие ведущие — вот три кита популярности проекта. Но каким образом Александру Гордону и Юлии Барановской удается оставаться такими сопереживающими в каждом кадре?

Ответ пришел от бывшей жены соведущего Кати Гордон. Оказывается, любимая женщина однажды заявилась на съемочную площадку и застукала Гордона с Барановской за интересным занятием. Прямо в студии телепрограммы Александр сидел с бутылкой. Звездная юрист была в шоке, что коллеги вторят пагубной привычке ведущего.

Не осталась в стороне и Юлия Барановская. Она пыталась закрыть дверь перед носом Кати, но женщина все равно прорвалась и все увидела. Гордон не может сдержать своих эмоций при виде привычки, убивающей здоровье и талант любимого Александра.

"Я плачу по самому яркому и светлому ведущему прошлых лет. Вы убили его", — поделилась эмоциями экс-жена Александра Гордона.

Напомним, что пара провела вместе семь лет. По словам Гордон, все это время она "воевала с бутылкой".