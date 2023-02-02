"В декрет": разорвавшая связь с Лепсом Барановская заявила о новом этапе

Мать троих детей Юлия Барановская рассказала поклонникам интересный факт.

42-летняя телеведущая Юлия Барановская не остается в стороне от общественной повестки. Женщина старается читать новости, анализировать повестку и всегда интересуется у поклонников их мнением. Так и на днях звезда подняла острую тему в микроблоге.

Оказывается, все чаще мужчин уходят в декретный отпуск. Барановская буквально заявила о новом этапе в жизни россиян — теперь обсуждение заботы о ребенке в семьях будет подниматься все чаще. Женщины также успешны в карьере, как и мужчины. А некоторые мужчины справляются с домашними обязанностями лучше своих половинок.

"43% российских мужчин не прочь выйти в декрет вместо жены. А как вам схема "мама на работе, папа меняет пеленки и готовит ужин?" — поинтересовалась Юлия Барановская.

Сама же ведущая в прошлом была домохозяйкой. Во время отношений с Андреем Аршавиным Юлия не работала и всецело была погружена в жизнь детей. Уже несколько лет Барановская — популярная звезда, зарабатывающая хорошие деньги.

Даже разорвав связь с Григорием Лепсом, как с коллегой по работе, рейтинги Юлии Барановской не упали. Конечно, не последнее место здесь сыграло сотрудничество с Александром Гордоном. Наибольшую популярность бывшей жене Аршавина принесло ток-шоу "Мужское-женское" как раз в паре с Гордоном.