"Я страдаю": Порвавшая с Лепсом Барановская вопит о возвращении любимого

Телеведущая Юлия Барановская вышла на публику с признанием.

Телеведущая Юлия Барановская делится в микроблоге событиями своей жизни, детскими победами, а также внутренними переживаниями. Например, недавно она рассказала о впечатлениях после фильма "Чебурашка". Юлия призналась, что она плакала на просмотре.

Теперь же бывшая жена футболиста Андрея Аршавина на всю аудиторию вопит о возращении любимого магазина для самых модных. 42-летняя Барановская поделилась новостью о возвращении магазинов "Зара" под новым названием и специальными коллекциями. По мнению Юлии, это было очевидным, вопрос оставался только во времени.

Не все подписчики микроблога Юлии Барановской рады возвращению магазинам. По мнению некоторых из них, россияне уже привыкли обходиться другими брендами.

"Я без ИКЕА страдаю, до остальных убывших мне до лампочки", — написала поклонница.

Не забывают подписчики Юлии Барановской и просто следить за ежедневной жизнью звезды. Многие заметили, что она, можно сказать, порвала с Григорием Лепсом как с напарником по работе. Причина, предположительно, кроется в публичном заявлении Ксении Собчак об их служебном романе. Сейчас Юлию Барановскую гораздо чаще можно увидеть в компании Дмитрия Гордона, с которым звезда ведет шоу на Первом канале. Поклонники этому и рады — многим нравится их сплоченный дуэт.