Пропал Дмитрий Борисов Тесты Дроздов в реанимации Игры Сонник

Топ новостей недели

"Все": Тяжело заболевшего Костомарова не спасли "Женское счастье": сбежавшая из России Ковальчук показала заграничные хоромы Переспавшая с Тарзаном Волочкова откровенно о разводе: Королева уже не с ним Врачи упорно боролись за его жизнь: не стало 71-летнего Садальского

Лента новостей

Понедельник 30 января

21:40Грудь с пятнами и глаза не видят: фото с прячущей лицо Заворотнюк появилось в Сети 21:20"В положении мы": осчастлививший Волочкову с пузиком Джигурда пытается поднять упавшее достоинство 21:00"Я страдаю": Порвавшая с Лепсом Барановская вопит о возвращении любимого 20:40"Смачно": оставшаяся без денег Муцениеце вышла поработать в одних трусах 20:20В центре Москвы проступили лики святых 20:00"Послевкусие изумительное": из широкого пирожка жены Диброва хлынула лакомая струйка 19:40"В любой день": облачившийся в черное Пригожин готовится к уходу Валерии 19:20Переживший насилие Костюшкин до стонов напрягся под твердым прибором: Вызывает восхищение 19:00Собчак пляшет на костях: скорченная в муках любовница Виторгана ушла на небеса 18:40Последняя капля: выскочившая замуж за "папика" Арзамасова заявила об уходе 18:20"У меня другие вкусы": женатый Пригожин внезапно заговорил о тайной любви к Волочковой 18:00Это любовь: показавшую страсть Андрееву застукали с Агутиным на фоне развода 17:40Опустевшая постель: не стало вдовы Кобзона 17:20Фото красавицы Волочковой: Как балерина всея Руси отметила день рождения 17:00Какая жуть: похолодевшая вдова Этуша начала трястись после сильнейшего испуга 16:40Леониду Гайдаю – 100 лет: вспоминаем лучшие картины патриарха советской комедии 16:20"Беременный животик": Жена ухлестывающего за бабами на стороне Прилучного предъявила пузико 16:00Пролетевшая птица загадила лицо красотки Толкалиной: Жижа потекла на глаза 15:40В Подмосковье за диверсию на ж/д путях поймали школьников 15:20Кровавая мясорубка и потеря семьи: Евгений Миронов попал в страшную аварию 15:00Инвалидность: Еле передвигающаяся из-за потрепанного органа Волочкова рыдает от страшного диагноза 14:40"Живу со шприцами, иглами": висящая на волоске от смерти Ланская страдает от неизлечимой болезни 14:20Боль на сердце: жуткие подробности кровавого убийства ребенка Пугачевой 14:00Новый скандал в Великобритании: коронация Карла III под угрозой срыва 13:40"Удар": перекошенную Рудковскую приложили по одутловатому лицу 13:20Остается только молиться: супруга госпитализированного с переломами Дроздова сообщила страшную новость 13:00На Алтае возбудили уголовное дело после смерти 7-летнего ребенка в больнице 12:40"Он многому меня научил": трущаяся о мужика Арзамасова призналась в романтических чувствах к другому 12:20Закрытые веки и сгоревшее лицо: Тело удравшего за границу Маликова нашли с удавкой на шее 12:00"Любимый! Обожаю!": 71-летний Садальский стал мужем четырежды разведенной Гулькиной 11:40Бузова долго не давала: Муцениеце согласилась на близость с Манукяном в начале отношений 11:20"Наглая кошелка!": Переспавшая с чужим мужем Волочкова учинила прилюдную грызню с соперницей 11:00Версальский дворец: в Москве продают квартиру от Зураба Церетели 10:40"Врачи делают все возможное": состояние переломавшего кости Дроздова изменилось 10:20Ноги моей больше не будет: Казарновская категорически отказалась продолжать сниматься в "Точь-в-точь!" 10:00В Ингушетии мать и четверо детей отравились угарным газом 09:40По стопам Волочковой: Сбросившая одежду Андреева потрясла своей растительностью перед мужиком 09:20Гарантированный доход: почему выгодно инвестировать в недвижимость 09:00Во Внуково поймали девушку с полкило кокаина в желудке 08:40Остался у разбитого корыта на старости лет: Малахов разбил семью звезды "Кривого зеркала" 08:10Гороскоп на понедельник 30 января 2023 года 06:02Синди Кроуфорд, Джейн Фонда и другие: как постарели звезды фитнеса 04:07Слезы, предательство, развод: лучшие сериалы про измены 02:09К чему снится кошмар – значения самых страшных снов 00:14День Преподобного Антония: приметы и традиции 30 января 22:17Гагарина, Фадеев, Ходченкова: экстремально похудевшие звезды России 20:59Как избавиться от ночных кошмаров 20:08Хватит сплетен и пустых разговоров: женатый Газманов оказался перед сложным выбором 19:14Эти ошибки допускает каждый родитель! Воспитываем детей правильно 18:25Умер создатель кота Леопольда и Мамонтенка Вячеслав Назарук
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Я страдаю": Порвавшая с Лепсом Барановская вопит о возвращении любимого

522

Телеведущая Юлия Барановская вышла на публику с признанием.

Телеведущая Юлия Барановская делится в микроблоге событиями своей жизни, детскими победами, а также внутренними переживаниями. Например, недавно она рассказала о впечатлениях после фильма "Чебурашка". Юлия призналась, что она плакала на просмотре.

Теперь же бывшая жена футболиста Андрея Аршавина на всю аудиторию вопит о возращении любимого магазина для самых модных. 42-летняя Барановская поделилась новостью о возвращении магазинов "Зара" под новым названием и специальными коллекциями. По мнению Юлии, это было очевидным, вопрос оставался только во времени.

Не все подписчики микроблога Юлии Барановской рады возвращению магазинам. По мнению некоторых из них, россияне уже привыкли обходиться другими брендами.

"Я без ИКЕА страдаю, до остальных убывших мне до лампочки", — написала поклонница.

Не забывают подписчики Юлии Барановской и просто следить за ежедневной жизнью звезды. Многие заметили, что она, можно сказать, порвала с Григорием Лепсом как с напарником по работе. Причина, предположительно, кроется в публичном заявлении Ксении Собчак об их служебном романе. Сейчас Юлию Барановскую гораздо чаще можно увидеть в компании Дмитрия Гордона, с которым звезда ведет шоу на Первом канале. Поклонники этому и рады — многим нравится их сплоченный дуэт.

30 января 2023, 21:00
Юлия Барановская. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телеграм-канал Юлии Барановской✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

По теме

Объявившая о браке Барановская бросила детей и перебралась к сожителю: Очень удобно

"Тщательно скрывал": променявший жену на Барановскую Лепс сдал с потрохами интимные отношения
Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Грудь с пятнами и глаза не видят: фото с прячущей лицо Заворотнюк появилось в Сети

Поклонники атаковали аккаунт дочери Анастасии Заворотнюк.

"В положении мы": осчастлививший Волочкову с пузиком Джигурда пытается поднять упавшее достоинство

На Никиту Джигурду обрушились с критикой.

"Смачно": оставшаяся без денег Муцениеце вышла поработать в одних трусах

Разведенная мама двоих детей Агата Муцениеце раскрыла последние новости своей жизни.

"Послевкусие изумительное": из широкого пирожка жены Диброва хлынула лакомая струйка

Жена Дмитрия Диброва ткнула в камеру своей сладкой штучкой.

"В любой день": облачившийся в черное Пригожин готовится к уходу Валерии

В жизни певицы Валерии и Иосифа Пригожина вот-вот наступят перемены.

Выбор читателей

29/01Вск"Ненавижу Великую Отечественную": Осквернившую святой для россиян праздник Хаматову подловили на лжи 29/01ВскПузо уже не скрыть: 48-летняя Алферова готовится осчастливить Бероева ребеночком 29/01ВскБросивший Валерию с животом Пригожин метнулся в койку к знойной украинке: Переспать можно 29/01Вск"Серьезное повреждение": врачи посоветовали износившей рабочий орган Волочковой воздержание 30/01ПндПо стопам Волочковой: Сбросившая одежду Андреева потрясла своей растительностью перед мужиком 30/01ПндНоги моей больше не будет: Казарновская категорически отказалась продолжать сниматься в "Точь-в-точь!"