"Нечеловеческая боль": убитый раком Пономаренко провел последние дни в муках

Александр Пономаренко долго скрывал страдания.

Юмориста Александра Пономаренко не стало 24 декабря 2022 года. Он умер на 56-м году жизни. Причиной смерти стала онкология. Похороны убитого раком желудка артиста прошли за несколько дней до Нового года в Новочеркасске.

О последних днях Пономаренко недавно рассказали его родные. По словам вдовы юмориста Анны, она постоянно находилась рядом с ним. Супруга целовала его руки, слышала его последний вдох. Рядом был и Валерий Пономаренко, который наблюдал попытки умирающего брата-близнеца развеселить родных.

Александр не хотел говорить близким о том, что он чувствует. Лишь за неделю до своей смерти Пономаренко сказал сыну: "Я испытываю нечеловеческую боль". Проводя последние дни в муках, юморист мечтал позвать батюшку ради исповеди. Но потом мужчина перестал разговаривать. Он лишь глядел по сторонам и кивал.

Психиатр Василий Шуров в беседе с Пятым каналом попытался объяснить, почему Александр Пономаренко скрывал от родных свое состояние. Эксперт не исключает, что артист не хотел, чтобы его родные после трагедии преувеличивали его героизм и рассказывали, как он переносил смертельное заболевание.