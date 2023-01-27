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"Вторичная опухоль": врач не стал утаивать страшное после слухов о рецидиве рака у Вайкуле

Состояние Лаймы Вайкуле вызывает беспокойство.
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В прошлом году появилась информация о том, что у 68-летней Лаймы Вайкуле случился рецидив рака груди, который она победила в 1990-х. Якобы артистка летала в Америку как раз для того, чтобы встретиться с врачами. Сама певица не подтверждала слухи об ухудшении ее состояния.

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 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

Врач говорят, что рак груди не является приговором, поскольку его реально победить. Вайкуле тому пример. Правда, от рецидива никто не застрахован. Врач-онколог Михаил Мяснянкин не стал утаивать страшную информацию. "Могут возникать вторичные опухоли в прооперированной молочной железе, но иногда это бывает не связано с тем лечением, тип опухоли может быть другой", – приводит слова эксперта Пятый канал.

В случае рака молочной железы врачи подбирают пациенту индивидуальное лечение. В таком случае высоки шансы одержать победу над коварной болезнью. Конечно, немаловажно выявление онкологии на ранней стадии. Так что вполне возможно прожить без рецидивов рака десятки лет.

Ранее в Сети обсудили внешний вид Лаймы Вайкуле. Публика заметила, что в последнее время артистка очень изменилась. Мол, исполнительница хита " Я вышла на Пикадилли" больше не похожа на себя. Что случилось с певицей, писали "Дни.ру".

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 27 января 2023, 21:40 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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