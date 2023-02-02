Врачебная тайна: Васильева на курьих ножках изменилась до неузнаваемости

Что случилось с любимой актрисой

Сегодня все чаще говорят про так называемую интегративную медицину, хотя основателем ее считается еще Гиппократ. Она рассматривает человека как единое целое: с его физическими, психоэмоциональными, когнитивными, энергетическими составляющими. И поэтому оздоровление всегда должно проходить комплексно, а не на уровне какой-то маленькой части физического тела.

Именно про это шла речь на круглом столе, который собрал ведущих представителей интегративной медицины страны. Среди них была и Лана Хандабак, представляющая в нашей стране продукты на основе живого коллагена. Причем делается он не из рыбы или говядины. как другие, а на основе курьих ножек и гребешков, не подвергаясь термообработке.

По словам Ланы Хандабак, именно содержащие коллаген продукты помогли в свое время актрисе театра и кино Татьяне Васильевой измениться до неузнаваемости. Такая вот врачебная тайна. Мол, она благодаря этой вытяжке из курьих ножек стала выглядеть гораздо моложе и свежее. Причем, как оказалось, она не только пользовалась косметикой на основе живого коллагена, но и принимала его внутрь, комплексно подойдя к вопросу продления молодости. В феврале ей стукнет 76 лет, но выглядит она вдвое моложе. Вот тебе и курьи ножки!..