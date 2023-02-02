"Приехала": Раскаявшуюся беглянку Хаматову принимают в России

Хаматовой тяжело на чужбине.

Было время, когда актриса пользовалась огромным спросом: самые громкие фильмы и спектакли выходили с ее участием. Но теперь все позади, ведь звезда сбежала из России и обосновалась в Латвии, где стала поливать грязью родину. В некоторых интервью Чулпан Хаматова жаловалась, что на чужбине ей живется нелегко.

Конечно, баснословных заработков, которые были в России, она лишилась. Не спасает даже работа в местном театре. В том, что положение у артистки плачевное, уверена и Наталья Сенчукова: певица говорит, что за границей она "рыдает днями, ночами", потому что осознает свое падение. Другие бывшие коллеги по творческому цеху предполагают, что у актрисы единственная возможность спасения себя – это возвращение на родину.

Но смогут ли Чулпан Хаматову простить соотечественники, от которых она отвернулась? Ведь только при таких условиях она сможет уехать из Латвии. Юрий Батурин предположил, что оскандалившаяся звезда должна признать, что была не права.

"Вот если бы сейчас Чулпан Хаматова приехала, сказала бы, мол, я глубоко ошибалась...", – сказал актер.

И, если опираться на его слова, только раскаявшуюся актрису принимают в России, и других обстоятельств быть не может. Более того, по мнению бывшего коллеги по творческому цеху, она должна помочь отчизне. К примеру, пойти медсестрой в госпиталь.

"Не простили бы? Я бы простил", – заключил Юрий Батурин, говоря о Чулпан Хаматовой.