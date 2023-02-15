“Дети, алкоголь, драки”: отношениям Лепса и Барановской не дали шанса

Лепсу не суждено быть с ведущей.

В прошлом году личная жизнь Юлии Барановской была под прицелом публики. Все из-за неосторожного высказывания Ксении Собчак, которая заявила, что между бывшей Андрея Аршавина и Григорием Лепсом закрутился роман.

Артист по нелепой случайности оказался на грани развода со своей супругой, а сплетники шептались о том, что его якобы замечали воркующим со знаменитой телеведущей. При этом ни один герой этой истории не комментировал слухи об отношениях.

Неделю назад "Дни.ру" напомнили своим читателям историю о том, как публика не давала покоя Юлии Барановской и Григорию Лепсу, приписывая им любовь. И пользователи оказались очень строгими, не дав шанса этим отношениям. В комментариях к материалу россияне принялись писать о том, что между звездами не могло быть никакой связи, потому что они – не пара.

"Они не подходят друг другу. Возраст дети, алкоголь, драки и прочее. Юля с Лепсом...Да вы что... Это нужно очень сильно не уважать себя", – пишет народ.

Да, и каких-либо доказательств связи певца и телеведущей за все это время так и не появилось. Впрочем, далеко не все причины, почему артисты не могли быть вместе. Может быть, они не подходят друг другу по психотипу, а это, по данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", тоже важно при выборе партнера.

Если Григорий Лепс недавно обмолвился, что у него появилась женщина, то Юлия Барановская будто бы одинока. Но, надеемся, она найдет свою любовь, ведь, как пишет URA.ru, ссылаясь на главного терапевта Пермского края, это светлое чувство полезно для здоровья.