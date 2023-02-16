Признавшаяся в заболевании Муцениеце готовится к операции: Решилась

Агата Муцениеце рассказала о случившемся.

После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце занялась собой. Актриса стала следить за своим питанием, тренироваться в спортзале и заниматься саморазвитием. Недавно звезда российского кино, находясь на пути к совершенству, решила сделать еще один важный шаг.

Муцениеце призналась в заболевании. Оказывается, у актрисы миопия (близорукость). Она хочет избавиться от очков и контактных линз. Она готовится к лазерной операции по восстановлению зрения. "Короче, я на это решилась, и у меня сегодня плановое обследование", – рассказала артистка поклонникам в популярной соцсети.

Агата опубликовала видео, снятое в кабинете врача-офтальмолога. Специалист обратил внимание, что у актрисы роговица стала толще, а значит, можно проводить операцию. Актрису же впечатлило современное оборудование в кабинете глазного врача. "До чего техника дошла!" – удивилась знаменитость.

Напомним, Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным летом 2020 года. Двое детей остались жить с матерью. В прошлом году актер женился на 26-летней коллеге Зепюр Брутян. Говорят, новая возлюбленная звезды сериала "Мажор" ждет ребенка.