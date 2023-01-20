"Тщательно скрывал": променявший жену на Барановскую Лепс сдал с потрохами интимные отношения

Лепс обрел новый смысл жизни.

Григорий Лепс отдыхает в Таиланде и восстанавливает силы после новогодних праздников и всяческих скандалов со своим участием. На днях артиста буквально застукали в компании некой роковой брюнетки, образ которой отражался в стекле рядом с певцом. Лепс выглядел на фото счастливым и радостным, он стоял на пляже с голым торсом и широко улыбался в камеру. Судя по всему, певец обрел новый смысл жизни.

Не удивительно, что после таких фото в Сети поползли слухи о новом романе Григория Лепса. Фанаты уверены, что артист так преобразился из-за новых отношений. Однако карты таро говорят об обратном. Судя по раскладу карт, даже если у Лепса и есть увлечение, то это ненадолго.

"Если бы у него был роман, он бы его тщательно скрывал. Вообще я бы сейчас его назвала таким семьянином. У него сейчас такой период жизни, когда он много времени посвящает семье и старается не выходить из роли отца и мужа", – рассказала таролог Марианна Абравитова.

Таким образом, Григорий Лепс сдал с потрохами интимные отношения, то есть не смог скрыть от вселенской силы таро истинную картину личной жизни до такой степени, что расклад отнес его намек на интимные отношения в зеркале к простому фарсу.



Напомним, ранее сплетники утверждали, что Григорий Лепс променял жену на Юлию Барановскую. Еще до развода, по слухам, он часто светился в компании телеведущей, а не законной супруги.