Состояние Дроздова в больнице Тесты Роман Акиньшиной и Козловского Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи упорно боролись за его жизнь: не стало 71-летнего Садальского "Водила в нетрезвом состоянии": стало известно о похоронах Даны Борисовой "Все": Тяжело заболевшего Костомарова не спасли Переспавшая с Тарзаном Волочкова откровенно о разводе: Королева уже не с ним

Лента новостей

Среда 1 февраля

22:20"Некуда идти": докатившийся до развода Агутин покаялся на пороге перед Варум после измены 22:00"Рисков много": угодивший на операционный стол Киркоров в тяжелом состоянии 21:40"Зацепило и ранило": сестричка обнародовала завещание Началовой спустя четыре года после смерти 21:20"Вечная память”: 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир 21:00Показавшая свой краснющий бугорок жена Петросяна взяла в рот: Традиция 20:40Высмеял Петросяна, втоптал в грязь Земфиру, унизил Бузову: громкие выходки скандалиста Лозы 20:20До места не доехал: поступила печальная новость о госпитализированном Щербакове 20:00"Как приятно и неожиданно!": сунувшая руку в трусы Муцениеце пошла вразнос у всех на виду 19:40“Срочно”: увидевшая себя в зеркале Заворотнюк взмолилась о помощи 19:20Носит парик и работает на лекарства: брошенную женихом Волочкову раздавила тяжелая болезнь 19:00“Всегда пробивалась не только талантом”: вскрылась жалкая ипостась гавкающей Хаматовой 18:40"Ты мне всю жизнь сломал!": Малышева осрамила мужа на всю Россию после 35 лет брака 18:20Какая гадость: на Новодевичьем кладбище со скандалом снесли памятник Волчек 18:00Подвергшаяся нападению пришельцев Катя Лель заявила о трансформации: Очень сильная энергия 17:40Стремительно стареющий Маликов превратился в деда после разрыва с женой 17:20Вышвырнул Аллочку: Неблагодарный Киркоров плюнул в спину страдающей на чужбине Пугачевой 17:00"Ого-го какой": показавшему свой торчащий причиндал Шаману влепили за наглость 16:40Бросившая сожителя пьяная Слава отдалась постороннему мужику 16:20Суд отправил журналиста Невзорова* в колонию за распространение фейков 16:00"Я деньги люблю": надувшая россиян на круглую сумму Собчак показала гниль 15:40До 5 лет тюрьмы: убившему оператора Алеку Болдуину предъявлено официальное обвинение 15:20Косит мор: сраженного смертельным недугом Сафронова госпитализировали вслед за Николаевым 15:00"Внутри": Объявившая о беременности Арзамасова раскрыла рождение малыша 14:40 Психосоматика болезней: о каких желаниях и эмоциях говорят наши недуги 14:20"Перестали финансировать": как опальный принц Гарри промотал наследство покойной принцессы Дианы 14:00Добила: Высокомерная Королева унизила перенесшего инфаркт больного Николаева 13:40"Уехал с огромным количеством денег": Обобравшего россиян позорника Слепакова сдали с потрохами 13:20В Подмосковье семилетняя девочка провалилась под лед и погибла 13:00"Вырезали": объявлено о страшной участи резко сдавшего Галкина* 12:40Ты мой кайф": трек Джаро и Ханза "залетел" в топ Shazam 12:20В Свердловской области пять человек погибли от угарного газа 12:00"От ужаса орала и рыдала": племянник Повалий отправился воевать в Донбасс 11:40"Будут ампутировать": Врачи готовятся отрезать отмершие конечности тяжелобольного Костомарова 11:20В подмосковном Чехове электричка насмерть сбила 17-летнего студента 11:00Мошенничество с современными технологиями: риелтор "кинул" 14 клиентов 10:40"Ненавижу ее": подравшийся с женой до крови Вдовиченков объявил о расставании 10:20Два трупа с ножевыми нашли в квартире после пожара в Лефортово 10:00"Бабушкин вариант": как с легкостью получить квартиру в Москве 09:40Попавшего в реанимацию переломанного Дроздова сняли на видео: Еле двигается и почти не говорит 09:20"Расчленить": Приходько вспорола упекшую в психушку родную дочь Машу Распутину 09:0013 добрых историй, которые помогут вам не терять веру в человечество 08:40Как кофе влияет на организм: объяснил врач 08:20Что делать, если твоя жизнь – спланированный сценарий твоих родителей? 08:00Раскрыта страшная опасность популярных фитнес-упражнений: Рискованно 06:12Дискомфорт: как подушка может испортить весь сон 04:24В Москве растет доля квартир без отделки 02:08Гороскоп на среду 1 февраля 2023 года 00:16Макарьев день: что нельзя делать 1 февраля 22:00"Ребро проткнуло легкое": изнуренный в реанимации Дроздов перестал говорить 21:40"Ждем": Ковальчук после развода вынашивает плод назло Чумакову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Некуда идти": докатившийся до развода Агутин покаялся на пороге перед Варум после измены

358

Личная драма Леонида Агутина разворачиватся на глазах многотысячной аудитории.

Не многие знают, что музыкант Леонид Агутин очень часто самостоятельно пишет стихи к своим песням. Однако, не все произведения накладываются на музыку. Некоторые строки остаются только на бумаге, собираясь в сборники.

На днях Агутин поделился новым произведением в своих социальных сетях. В двух небольших отрывках он рассказал историю о времени, ожидании и поиске пути. Некоторые поклонники посчитали, что строки посвящены его супруге и взаимоотношениям внутри пары.

"Постой у порога –

Дорога была далеко не из легких.

Подумай про тех,

Кому вовсе-то некуда было идти", — написал Леонид Агутин.

Леонид Агутин и Анжелика Варум в браке уже больше 20 лет. За эти годы они столкнулись со всевозможными историями: от свадьбы и рождения дочери до предательства и измены. Агутин признавался, что после рокового поцелуя с другой он покаялся на пороге перед Варум.

Женщина сумела его простить. Докатившийся до развода тогда Леонид Агутин осознал, что самое главное в жизни — это семья. Сейчас же пара вышла на новый уровень отношений. Теперь они партнеры по жизни, которые умеют слушать друг друга и выбирать комфорт перед обстоятельствами.

1 февраля 2023, 22:20
Леонид Агутин. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Муж и жена – одна сатана: 10 самых крепких браков звезд

По теме

Это любовь: показавшую страсть Андрееву застукали с Агутиным на фоне развода

Придется тащить на себе: Варум крупно поплатилась за расставание с Агутиным
Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

"Рисков много": угодивший на операционный стол Киркоров в тяжелом состоянии

Поклонники Филиппа Киркорова молятся.

"Зацепило и ранило": сестричка обнародовала завещание Началовой спустя четыре года после смерти

Хочется плакать

"Вечная память”: 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир

Мать Наташи Королевой отправилась в лучшее царство.

Показавшая свой краснющий бугорок жена Петросяна взяла в рот: Традиция

Жена Евгения Петросяна та еще затейница.

Высмеял Петросяна, втоптал в грязь Земфиру, унизил Бузову: громкие выходки скандалиста Лозы

Композитор известен своими нелицеприятными высказываниями

Выбор читателей

31/01ВтрАрест и прокурорские проверки: Орущий националистические лозунги Меладзе по уши вляпался 31/01ВтрСлезы и море цветов: ушла Светлана Ходченкова 31/01Втр"Ждем": Ковальчук после развода вынашивает плод назло Чумакову 31/01ВтрНе смог: Объявлено о возвращении Максима Галкина* в Россию 31/01Втр"Плохо": Отец сообщил о печальном состоянии отрезанного Костомарова 31/01ВтрЛыка не вязала: Борисова сочла подставой очередное "пьяное" интервью Волочковой