"Некуда идти": докатившийся до развода Агутин покаялся на пороге перед Варум после измены

Личная драма Леонида Агутина разворачиватся на глазах многотысячной аудитории.

Не многие знают, что музыкант Леонид Агутин очень часто самостоятельно пишет стихи к своим песням. Однако, не все произведения накладываются на музыку. Некоторые строки остаются только на бумаге, собираясь в сборники.

На днях Агутин поделился новым произведением в своих социальных сетях. В двух небольших отрывках он рассказал историю о времени, ожидании и поиске пути. Некоторые поклонники посчитали, что строки посвящены его супруге и взаимоотношениям внутри пары.

"Постой у порога –

Дорога была далеко не из легких.

Подумай про тех,

Кому вовсе-то некуда было идти", — написал Леонид Агутин.

Леонид Агутин и Анжелика Варум в браке уже больше 20 лет. За эти годы они столкнулись со всевозможными историями: от свадьбы и рождения дочери до предательства и измены. Агутин признавался, что после рокового поцелуя с другой он покаялся на пороге перед Варум.

Женщина сумела его простить. Докатившийся до развода тогда Леонид Агутин осознал, что самое главное в жизни — это семья. Сейчас же пара вышла на новый уровень отношений. Теперь они партнеры по жизни, которые умеют слушать друг друга и выбирать комфорт перед обстоятельствами.