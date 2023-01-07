"Последний визг": заколотую морозным утром 33-летнюю жену Петросяна прибрал Господь

Минувшей ночью на Москву опустились страшные морозы: термометры показывали почти -24 градуса, а Останкинская телебашня стала похожа на кадр из пост-апокалиптического фильма. Тем страшнее было подписчикам Татьяны Брухуновой найти ее тело прижатое к ледяному камню...



Ранним утром 7 января в Сеть попали кадры, от которых здоровенные мурашки побежали по коже многих: смелая как Амазонка Татьяна Брухунова решилась выбраться из дома в такой холод, когда не каждый хозяин выпустит свою собаку на улицу. Молодая жена Евгения Петросяна отправилась на поиски благодати, и была найдена вжатой в промерзшие насквозь колонны одного из соборов столицы.

В то время, как одних пользователей Сети шокировало решение вообще выйти из дома, других – поразил яркий образ, который для жены юмориста подобрали, наверняка, лучшие стилисты Златоглавой. К уже выгулянной вишневой чебурашковой шубе в пару поставили новый аксессуар — алую косынку. Татьяну Брухунову с этой стеганой прелестью закололи булавкой прямо под подбородком, чтобы звезда не застудила горло.

В целом, по мнению некоторых, 33-летняя жена Евгения Петросяна слилась в одно кровавое пятно, хотя другие спорили, что образ "живенький" и благодаря мастерски подобранным тонам Татьяна Брухунова, на их взгляд, стала похожа на главный символ зимы – снегиря.

"Последний визг моды", "Почему, ей, так все не идет, ни чепчик, ни косынка", "В ожидании наследства. Терпения ей", – высказались хейтеры Татьяны Брухуновой.



Но мало кто при этом обратил внимание на то, что главной целью снимков жены Евгения Петросяна было поздравить подписчиков с наступившим Рождеством. Господь, который прибрал Татьяну Брухунову еще в момент, когда ее крестили, заставил ее проснуться ранним утром и отправиться в одно из святых мест.

