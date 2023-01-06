Проводы с почестями: Открытый гроб с неживым телом Тимати выставили перед толпой зевак

В микроблоге Тимати появились кадры с прощания.

Тимур Юнусов за свою жизнь преуспел во многих сферах: он стал и талантливым музыкантом, и успешным бизнесменом, и прекрасным отцом. Более того, своим трудом рэпер заработал целое состояние, о точных цифрах которого остается только догадываться. Элитные квартиры, дорогие машины, коллекции уникальных кукол – все это Тимати оставит после себя.

Но пока, к счастью, об этом говорить рано. Артист свеж и бодр для завоевания новых вершин и, конечно, провокаций, которые время от времени устраивает. Последние фотографии, которые он опубликовал в своем микроблоге, как раз стали провоцирующими – в Сети у народа очень много вопросов к действиям звезды.

На странице появился снимок открытого гроба с неживым телом Тимати – куклы без души, которая принадлежит музыканту. Иными словами, он выставил этот довольно странный "обряд" (так его назвали в Сети) перед толпой зевак в виде Интернет-пользователей. На некоторых кадрах он склоняется перед игрушкой, как бы прощаясь.

В некоторых телеграм-каналах уже появились новости о том, что артист хоронит свою куклу, что собственно и возмутило россиян. Многие, комментируя ее, возразили, мол, для неживого существа проводы с почестями – это как-то слишком. За эти кадры рэпера назвали "инфантилом", а также человеком, бездумно сорящим деньгами.



Впрочем, возможно, в эти фотографии сам музыкант вкладывал совершенно другой смысл, а на кадрах вовсе не гроб, а просто ящик. Жаль, что от Тимати не последовало объяснений.

