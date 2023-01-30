Переживший насилие Костюшкин до стонов напрягся под твердым прибором: Вызывает восхищение

Стас Костюшкин сосредоточился на главном.



Казалось бы, с окончанием "нулевых" должны были уйти в небытие и герои той эпохи, тогдашние секс-символы. Однако, нет! Многие из них, например солисты группы "Чай вдвоем" Денис Клявер и Стас Костюшкин стали выглядеть, по мнению многих, даже лучше, чем раньше.

Взять, например, Костюшкина: он регулярно балует поклонниц видео-роликами из спортзала. Вооружился, не иначе, знаниями о том, что физическая активность способствует выработке тестостерона, который позволяет сохранять и хорошую фигуру, и мужскую силу.

Вот и буквально два часа назад Стас Костюшкин опубликовал видео, на котором он, обмотанный толстой цепью, оказался под стальной штангой, увешенной 20-килограммовыми блинами. Видно, что это не первый подход, поэтому на последних повторениях он практически до стонов напрягся под твердым прибором для фитнеса: надувал щеки и будто бы кряхтел.

"Настолько погружается в работу, пока нужного ему результата не добьётся, "Просмотр вызывает восхищение", "Мурашки пошли по телу", "Непревзойдённый! Обожаю!" – залили подписчицы слюной и комментариями раздел комментариев.

К слову, реакция на поступки и слова певца не всегда была столь позитивна: в одном из интервью он рассказал, что в детстве столкнулся с маньяком и до сих пор помнит каждое мгновение даже сегодня, 40 лет спустя. Позже переживший насилие Стас Костюшкин признался, что был раскритикован родственниками за желание публично раскрыть мучившую его тайну.

