Переживший насилие Костюшкин до стонов напрягся под твердым прибором: Вызывает восхищение

Пропал Дмитрий Борисов Тесты Дроздов в реанимации Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи упорно боролись за его жизнь: не стало 71-летнего Садальского "Водила в нетрезвом состоянии": стало известно о похоронах Даны Борисовой "Все": Тяжело заболевшего Костомарова не спасли Переспавшая с Тарзаном Волочкова откровенно о разводе: Королева уже не с ним

Лента новостей

Понедельник 30 января

20:00"Послевкусие изумительное": из широкого пирожка жены Диброва хлынула лакомая струйка 19:40"В любой день": облачившийся в черное Пригожин готовится к уходу Валерии 19:20Переживший насилие Костюшкин до стонов напрягся под твердым прибором: Вызывает восхищение 19:00Собчак пляшет на костях: скорченная в муках любовница Виторгана ушла на небеса 18:40Последняя капля: выскочившая замуж за "папика" Арзамасова заявила об уходе 18:20"У меня другие вкусы": женатый Пригожин внезапно заговорил о тайной любви к Волочковой 18:00Это любовь: показавшую страсть Андрееву застукали с Агутиным на фоне развода 17:40Опустевшая постель: не стало вдовы Кобзона 17:20Фото красавицы Волочковой: Как балерина всея Руси отметила день рождения 17:00Какая жуть: похолодевшая вдова Этуша начала трястись после сильнейшего испуга 16:40Леониду Гайдаю – 100 лет: вспоминаем лучшие картины патриарха советской комедии 16:20"Беременный животик": Жена ухлестывающего за бабами на стороне Прилучного предъявила пузико 16:00Пролетевшая птица загадила лицо красотки Толкалиной: Жижа потекла на глаза 15:40В Подмосковье за диверсию на ж/д путях поймали школьников 15:20Кровавая мясорубка и потеря семьи: Евгений Миронов попал в страшную аварию 15:00Инвалидность: Еле передвигающаяся из-за потрепанного органа Волочкова рыдает от страшного диагноза 14:40"Живу со шприцами, иглами": висящая на волоске от смерти Ланская страдает от неизлечимой болезни 14:20Боль на сердце: жуткие подробности кровавого убийства ребенка Пугачевой 14:00Новый скандал в Великобритании: коронация Карла III под угрозой срыва 13:40"Удар": перекошенную Рудковскую приложили по одутловатому лицу 13:20Остается только молиться: супруга госпитализированного с переломами Дроздова сообщила страшную новость 13:00На Алтае возбудили уголовное дело после смерти 7-летнего ребенка в больнице 12:40"Он многому меня научил": трущаяся о мужика Арзамасова призналась в романтических чувствах к другому 12:20Закрытые веки и сгоревшее лицо: Тело удравшего за границу Маликова нашли с удавкой на шее 12:00"Любимый! Обожаю!": 71-летний Садальский стал мужем четырежды разведенной Гулькиной 11:40Бузова долго не давала: Муцениеце согласилась на близость с Манукяном в начале отношений 11:20"Наглая кошелка!": Переспавшая с чужим мужем Волочкова учинила прилюдную грызню с соперницей 11:00Версальский дворец: в Москве продают квартиру от Зураба Церетели 10:40"Врачи делают все возможное": состояние переломавшего кости Дроздова изменилось 10:20Ноги моей больше не будет: Казарновская категорически отказалась продолжать сниматься в "Точь-в-точь!" 10:00В Ингушетии мать и четверо детей отравились угарным газом 09:40По стопам Волочковой: Сбросившая одежду Андреева потрясла своей растительностью перед мужиком 09:20Гарантированный доход: почему выгодно инвестировать в недвижимость 09:00Во Внуково поймали девушку с полкило кокаина в желудке 08:40Остался у разбитого корыта на старости лет: Малахов разбил семью звезды "Кривого зеркала" 08:10Гороскоп на понедельник 30 января 2023 года 06:02Синди Кроуфорд, Джейн Фонда и другие: как постарели звезды фитнеса 04:07Слезы, предательство, развод: лучшие сериалы про измены 02:09К чему снится кошмар – значения самых страшных снов 00:14День Преподобного Антония: приметы и традиции 30 января 22:17Гагарина, Фадеев, Ходченкова: экстремально похудевшие звезды России 20:59Как избавиться от ночных кошмаров 20:08Хватит сплетен и пустых разговоров: женатый Газманов оказался перед сложным выбором 19:14Эти ошибки допускает каждый родитель! Воспитываем детей правильно 18:25Умер создатель кота Леопольда и Мамонтенка Вячеслав Назарук 18:12"Не выходит": стало известно о безнадежном состоянии угасающего Корчевникова 17:49"Сердечко": названа причина смерти доставленного в реанимацию Николая Дроздова 16:56Садальский пнул по больному глохнущего "ковырятеля" Корчевникова: Молод и глуп 15:41"Серьезное повреждение": врачи посоветовали износившей рабочий орган Волочковой воздержание 15:09"Ненавижу Великую Отечественную": Осквернившую святой для россиян праздник Хаматову подловили на лжи
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Переживший насилие Костюшкин до стонов напрягся под твердым прибором: Вызывает восхищение

248

Стас Костюшкин сосредоточился на главном.

Казалось бы, с окончанием "нулевых" должны были уйти в небытие и герои той эпохи, тогдашние секс-символы. Однако, нет! Многие из них, например солисты группы "Чай вдвоем" Денис Клявер и Стас Костюшкин стали выглядеть, по мнению многих, даже лучше, чем раньше.

Взять, например, Костюшкина: он регулярно балует поклонниц видео-роликами из спортзала. Вооружился, не иначе, знаниями о том, что физическая активность способствует выработке тестостерона, который позволяет сохранять и хорошую фигуру, и мужскую силу.

Вот и буквально два часа назад Стас Костюшкин опубликовал видео, на котором он, обмотанный толстой цепью, оказался под стальной штангой, увешенной 20-килограммовыми блинами. Видно, что это не первый подход, поэтому на последних повторениях он практически до стонов напрягся под твердым прибором для фитнеса: надувал щеки и будто бы кряхтел.

"Настолько погружается в работу, пока нужного ему результата не добьётся, "Просмотр вызывает восхищение", "Мурашки пошли по телу", "Непревзойдённый! Обожаю!" – залили подписчицы слюной и комментариями раздел комментариев.

К слову, реакция на поступки и слова певца не всегда была столь позитивна: в одном из интервью он рассказал, что в детстве столкнулся с маньяком и до сих пор помнит каждое мгновение даже сегодня, 40 лет спустя. Позже переживший насилие Стас Костюшкин признался, что был раскритикован родственниками за желание публично раскрыть мучившую его тайну.

30 января 2023, 19:20
Стас Костюшкин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм, канал "Стас Костюшкин | TEAM"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вот же Блин: щедрый Киркоров и невероятная Лорак гуляли до утра на приватном празднике

По теме

Закативший глаза Костюшкин прижал к стенке похотливую Анфису Чехову у всех на глазах
Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

"Послевкусие изумительное": из широкого пирожка жены Диброва хлынула лакомая струйка

Жена Дмитрия Диброва ткнула в камеру своей сладкой штучкой.

"В любой день": облачившийся в черное Пригожин готовится к уходу Валерии

В жизни певицы Валерии и Иосифа Пригожина вот-вот наступят перемены.

Собчак пляшет на костях: скорченная в муках любовница Виторгана ушла на небеса

Новая возлюбленная экс-супруга Ксении Собчак Нино Нинидзе отправилась в новый мир.

Последняя капля: выскочившая замуж за "папика" Арзамасова заявила об уходе

Елизавета Арзамасова сообщила поклонникам важную новость.

"У меня другие вкусы": женатый Пригожин внезапно заговорил о тайной любви к Волочковой

Иосиф Пригожин рассказал о своих чувствах.

Выбор читателей

29/01Вск"Ненавижу Великую Отечественную": Осквернившую святой для россиян праздник Хаматову подловили на лжи 29/01ВскПузо уже не скрыть: 48-летняя Алферова готовится осчастливить Бероева ребеночком 29/01ВскБросивший Валерию с животом Пригожин метнулся в койку к знойной украинке: Переспать можно 29/01Вск"Серьезное повреждение": врачи посоветовали износившей рабочий орган Волочковой воздержание 30/01ПндПо стопам Волочковой: Сбросившая одежду Андреева потрясла своей растительностью перед мужиком 30/01ПндНоги моей больше не будет: Казарновская категорически отказалась продолжать сниматься в "Точь-в-точь!"