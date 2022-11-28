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Шоу-бизнес
Закативший глаза Костюшкин прижал к стенке похотливую Анфису Чехову у всех на глазах

Закативший глаза Костюшкин прижал к стенке похотливую Анфису Чехову у всех на глазах

Никто не ожидал, что Стас Костюшкин набросится на сексапильную Чехову, невзирая на камеры.
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Телеведущая Анфиса Чехова в последнее время заметно похорошела. Она сбросила 30 килограммов и стала еще привлекательнее. Не удивительно, что мимо нее спокойно не может пройти ни один мужчина, в том числе звездный коллега Стас Костюшкин. Певец восхитился ее телом и не упустил возможности пощупать формы Чеховой.

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 Станислав Михайлович Костюшкин

Станислав Михайлович Костюшкин певец, поэт, бывший участник группы "Чай вдвоем"

Жаркие объятия Костюшкина и Чеховой попали в объективы камер журналистов. На фото Костюшкин закатил от удовольствия глаза, а Чехова, которая была совсем не против, задрала одну ногу. Анфиса Чехова манила изгибами своего тела в облегающем сверкающем пайетками платье с глубоким декольте. Удивительно, насколько гармонично и ярко смотрелась эта пара вместе. Между ними явно пробежала искра, и не только по работе, уверены фанаты. Стас Костюшкин осыпал 44-летнюю похотливую Анфису Чехову комплиментами.

"Вот как надо худеть! Тут некоторые девочки худеют, недоедают и ходят злыми, потом всякую фигню мне пишут. Учитесь у Анфисы: позитив, добро и стройность", – заявил Костюшкин.

Поклонники задались вопросом, не ревнует ли жена накачанного Костюшкина к коллегам вроде Чеховой? В беседе с журналистами Юлия не раз признавалась, что никакой ревности нет, что, конечно, странно при таком любвеобильном муже.

Напомним6 Стас Костюшкин женат на Юлии более 15 лет. У пары есть два сына – Богдан и Мирон. Также у Костюшкина есть сын Мартин от прошлых отношений.

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Стас Костюшкин. Фото: соцсети
Автор: 28 ноября 2022, 18:40 Источник: соцсети • Требует проверки
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