Опустевшая постель: не стало вдовы Кобзона

Вдова Иосифа Кобзона покинула окруживших ее медиков.



Неделю назад стало известно о том, что пожилую вдову Иосифа Кобзона госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Как стало известно чуть позже, ложиться в стационар Нелли Кобзон не планировала: пришла в клинику на обследование, после которого обеспокоенные врачи настояли на длительном размещении в палате.

"Себя пока не очень чувствую", – призналась тогда под напором журналистов Нелли Кобзон, объяснив свою молчаливость семейными убеждениями. Не принято у них дома, по словам женщины, "расслабляться, хныкать, ныть".



Диагнозом, который так насторожил врачей, стала мерцательная аритмия – наиболее распространенная разновидность нарушений сердечного ритма, которая, пусть и встречается во всех возрастных категориях, вызывает наибольшую опасность в почтенном возрасте. А жене ныне почившего Иосифа Кобзона, напомним, 72 года.

И вот, только что поступили срочные новости: в клинике не стало вдовы Кобзона. Об этом сообщает телеканал "360". Женщину выписали из больницы, проведя ей курс лечения и взяв с нее обещание продолжать лечение амбулаторно.

Так что палата, в которой провела несколько дней Нелли Михайловна, уже освобождена. А опустевшая кровать подверглась смене белья и готова теперь принять нового пациента, которому нужно внимание и квалифицированная врачебная помощь. Ну а вдова Кобзона отправилась домой, где, как известно, и стены помогают.

