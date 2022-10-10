Вдова Кобзона рассказала о затворничестве Моисеева: Прятался до самой смерти

Борис Моисеев перед смертью вел себя как затворник. Виной тому, по мнению Нелли Кобзон, стали кардинальные изменения во внешности, с которыми певцу было сложно смириться...



Нелли Кобзон много лет была дружна с покойным Борисом Моисеевым. По ее признаниям, она первой начала оказывать помощь и поддержку певцу, когда того разбил инсульт. Смерть друга прибила ее к земле: это была вторая болезненная потеря после ухода ее мужа Иосифа Кобзона.

Состояние здоровья Моисеева сильно беспокоило вдову Кобзона: три инсульта это не шутки. После первого, случившегося в 2010 году, у певца нарушилась речь, а также онемели верхняя губа и левая рука. Вначале Нелли Кобзон приходила к нему в больницу, а затем – домой, где он, по ее словам, был всегда под присмотром, ухожен и накормлен.

К сожалению, выходить в свет он начинал все реже и реже, а затем и вовсе засел дома. О причинах затворничества Бориса Моисеева вдова Иосифа Кобзона рассказала журналистам программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Нелли Кобзон сказала следующее: "Стеснялся своего вида! Он поправился." Именно по этой причине исполнитель, привыкший к восхищению во взглядах, очевидно и прятался до самой смерти: не мог смириться с кардинальными переменами во внешности.

Кончина Моисеева, напомним, всколыхнула волну сплетен и скандалов. Представители прессы уверяют, что смерть могла быть насильственной, а брат покойного Маркс Толкач уверяет, что к этому мог приложить руку директор Сергей Горох. Кроме того, накануне смерти Бориса Моисеева, из его квартиры вывезли ценности и произведения искусства.

