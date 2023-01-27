Грустный взгляд и истерики: как живет дочь Муцениеце после распада семьи

Поклонники переживают за 6-ти летнюю дочь Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

И хотя брак актеров сериала "Закрытая школа" Агаты Муцениеце и Павла Прилучного распался, бывшим супругам приходится общаться. У них подрастают двое наследников — 10-ти летний Тимофей и 6-ти летняя Мия. И мама, и папа стараются проводить как можно больше времени с детьми, однако после распада семьи делать это намного сложнее.

Агата Муцениеце часто рассказывает про характер своей дочери. По ее словам, Мия — очень нежный и чувствительный ребенок. При этом, девочка не закрывается в себе и легко идет на контакт. Однако, поклонники бьют тревогу — почему у девочки всегда грустный взгляд?

Бывшая жена Павла Прилучного часто снимает Мию за каким-то занятием, которое она делает с серьезным лицом. Именно поэтому кажется, будто девочка редко улыбается. Зато во время недавней поездки в Дубай дочь Агаты Муцениеце проявила другую сторону характера — упрямство и истерики. Девочка не хотела менять одежду на прогулках, поэтому весь отпуск провела в одной футболке и шортах.

Агата Муцениеце с понимаем относится к детским выходкам. Она старается сохранять особую связь с детьми, пока они маленькие. По словам актрисы, детей нужно обнимать и целовать, ведь совсем скоро они перестанут соглашаться на "нежности" с родителями.