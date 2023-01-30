Бузова долго не давала: Муцениеце согласилась на близость с Манукян в начале отношений

Всплыла правда об отношениях Муцениеце и Манукяна.

На днях блогер и рэпер Давид Манукян (Дава) опубликовал свежий клип на песню "По барабану", в котором снялась актриса Агата Муцениеце. Пара настолько искренне играла влюбленных, что по Сети поползли слухи об их возможном романе.

В конце клипа Агата Муцениеце и Давид Манукян страстно целуются. Этот момент особенно взволновал поклонников. В аккаунтах звезд как грибы растут комментарии от увиденного. Судя по клипу, отношения у пары развивались стремительно, они были слишком влюблены друг в друга, так что не удивительно, что Муцениеце так быстро согласилась на близость с Манукяном.

Подруга Агаты Муцениеце Алекса уже прокомментировала вероятную интрижку между актрисой и Давидом Манукяном. Она поведала, что у нее с Муцениеце состоялась беседа на эту тему. Актриса призналась ей, что Манукян отлично целуется.

Взбудораженные фанаты уже пришли к выводу, что звезды отлично подходят друг другу, а Муцениеце даже смотрится с ним лучше, чем Ольга Бузова.

Напомним, Ольга Бузова около двух лет встречалась с Давидом Манукяном. Пару подозревали в пиар-романе и неискренности. Бузова долго не давала ответ, что именно происходит между ними. В итоге возлюбленные расстались в день рождения поющей ведущий после скандала.