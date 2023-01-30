Пропал Дмитрий Борисов Тесты Дроздов в реанимации Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало Лаймы Вайкуле: продюсер об исходе онкобольной певицы
Тихо ушел: Пораженного сепсисом Костомарова больше нет
Спустили миллион: Заворотнюк провожают в последний путь в трауре и цветах
В полном отчаянии: Вернувшийся в Россию скандалист Панин пал на колени перед влиятельным мужчиной
партнеры
Понедельник
30 января
Лента новостей
11:40
Бузова долго не давала: Муцениеце согласилась на близость с Манукян в начале отношений
11:20
"Наглая кошелка!": Переспавшая с чужим мужем Волочкова учинила прилюдную грызню с соперницей
11:00
Версальский дворец: в Москве продают квартиру от Зураба Церетели
10:40
"Врачи делают все возможное": состояние переломавшего кости Дроздова изменилось
10:20
Ноги моей больше не будет: Казарновская категорически отказалась продолжать сниматься в "Точь-в-точь!"
10:00
В Ингушетии мать и четверо детей отравились угарным газом
09:40
По стопам Волочковой: Сбросившая одежду Андреева потрясла своей растительностью перед мужиком
09:20
Гарантированный доход: почему выгодно инвестировать в недвижимость
09:00
Во Внуково поймали девушку с полкило кокаина в желудке
08:40
Остался у разбитого корыта на старости лет: Малахов разбил семью звезды "Кривого зеркала"
08:10
Гороскоп на понедельник 30 января 2023 года
06:02
Синди Кроуфорд, Джейн Фонда и другие: как постарели звезды фитнеса
04:07
Слезы, предательство, развод: лучшие сериалы про измены
02:09
К чему снится кошмар – значения самых страшных снов
00:14
День Преподобного Антония: приметы и традиции 30 января
22:17
Гагарина, Фадеев, Ходченкова: экстремально похудевшие звезды России
20:59
Как избавиться от ночных кошмаров
20:08
Хватит сплетен и пустых разговоров: женатый Газманов оказался перед сложным выбором
19:14
Эти ошибки допускает каждый родитель! Воспитываем детей правильно
18:25
Умер создатель кота Леопольда и Мамонтенка Вячеслав Назарук
18:12
"Не выходит": стало известно о безнадежном состоянии угасающего Корчевникова
17:49
"Сердечко": названа причина смерти доставленного в реанимацию Николая Дроздова
16:56
Садальский пнул по больному глохнущего "ковырятеля" Корчевникова: Молод и глуп
15:41
"Серьезное повреждение": врачи посоветовали износившей рабочий орган Волочковой воздержание
15:09
"Ненавижу Великую Отечественную": Осквернившую святой для россиян праздник Хаматову подловили на лжи
14:39
Тест: отгадайте фильм с Лановым по кадру
13:54
Пузо уже не скрыть: 48-летняя Алферова готовится осчастливить Бероева ребеночком
13:25
Ноги больше не ходят: страшный недуг разбил расплывшуюся Наталью Селезневу
12:47
"Дышать было все тяжелее": 85-летнего Дроздова с переломанными ребрами увезли в реанимацию
12:33
Бросивший Валерию с животом Пригожин метнулся в койку к знойной украинке: Переспать можно
11:23
"Был неприятен": напомаженный дружок Лазарева открестился от связи с угрюмым Биланом
09:58
Возможно ли в выходные отоспаться за всю неделю? Сомнолог дал однозначный ответ
09:46
Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года
09:11
Как быстро похудеть после новогодних праздников и не навредить себе
08:36
Гороскоп на воскресенье 29 января 2023 года
06:07
Питание, водный баланс, витамины и другие способы укрепить иммунитет
04:09
Избавьтесь от этих вещей: названы выдающие бедность предметы интерьера
02:16
Курица на скейте и велосипеде: забавное видео покорило Сеть
00:03
Петр-полукорм: что нельзя делать в праздник 29 января
22:04
"Будет двое": беременная Орлова сделала неожиданное признание
20:21
Квартиры, дача, антиквариат: Объявлено о пропаже богатого наследства звезды "Свадьбы в Малиновке"
18:13
Смерть в доме Газманова: крик очумевшей жены услышали за версту
17:55
"Мерзость": разьяренный из-за развода Агутин устроил потасовку
17:00
"Пошла вон!": сбежавшая из России под свист Бузова призналась в любви другой стране
16:39
Переспавшая с Тарзаном Волочкова откровенно о разводе: Королева уже не с ним
15:51
"Беременность трудно скрыть!": 33-летняя жена Петросяна выкатила пузо после похорон
15:14
Бурые пятна и облысение: родившей Орловой грозит вечное уродство
14:36
За спиной у жены: вытянувшего сморчок Малахова сняли на диване с растянувшей дыры девицей
13:37
"Жениться": пойманный за интимом с Гусевой Домогаров влип по самое не балуйся
13:13
"Инсульт": разбитой вдове Кобзона не оставили шанса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Переспавшая с Тарзаном Волочкова откровенно о разводе: Королева уже не с ним
Метры туалетной бумаги: провонявший нечистотами Якубович оконфузился прямо под камерой в Останкино
Бросивший Валерию с животом Пригожин метнулся в койку к знойной украинке: Переспать можно
Пузо уже не скрыть: 48-летняя Алферова готовится осчастливить Бероева ребеночком
"Ненавижу Великую Отечественную": Осквернившую святой для россиян праздник Хаматову подловили на лжи
"Серьезное повреждение": врачи посоветовали износившей рабочий орган Волочковой воздержание
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Бузова долго не давала: Муцениеце согласилась на близость с Манукян в начале отношений

Всплыла правда об отношениях Муцениеце и Манукяна.
прочитано 124 раза

На днях блогер и рэпер Давид Манукян (Дава) опубликовал свежий клип на песню "По барабану", в котором снялась актриса Агата Муцениеце. Пара настолько искренне играла влюбленных, что по Сети поползли слухи об их возможном романе.

ПО ТЕМЕ

Все лицо в синяках: мертвую плоть изувеченной Муцениеце бросили на потеху публике

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

В конце клипа Агата Муцениеце и Давид Манукян страстно целуются. Этот момент особенно взволновал поклонников. В аккаунтах звезд как грибы растут комментарии от увиденного. Судя по клипу, отношения у пары развивались стремительно, они были слишком влюблены друг в друга, так что не удивительно, что Муцениеце так быстро согласилась на близость с Манукяном.

Подруга Агаты Муцениеце Алекса уже прокомментировала вероятную интрижку между актрисой и Давидом Манукяном. Она поведала, что у нее с Муцениеце состоялась беседа на эту тему. Актриса призналась ей, что Манукян отлично целуется.

Взбудораженные фанаты уже пришли к выводу, что звезды отлично подходят друг другу, а Муцениеце даже смотрится с ним лучше, чем Ольга Бузова.

Напомним, Ольга Бузова около двух лет встречалась с Давидом Манукяном. Пару подозревали в пиар-романе и неискренности. Бузова долго не давала ответ, что именно происходит между ними. В итоге возлюбленные расстались в день рождения поющей ведущий после скандала.

Агата Муцениеце и Давид Манукян. Фото: скриншот из клипа
Автор: 30 января 2023, 11:40 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Гей-парад", свадебный лимузин и совместный клип: как развиваются отношения Киркорова и Манукяна

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Бросивший Валерию с животом Пригожин метнулся в койку к знойной украинке: Переспать можно

Пригожин раскрыл свои истинные чувства к сексуальной даме
Шоу-бизнес

Ноги больше не ходят: страшный недуг разбил расплывшуюся Наталью Селезневу

Наталья Селезнева пропала после смерти мужа в 2020-м
Шоу-бизнес

"Дышать было все тяжелее": 85-летнего Дроздова с переломанными ребрами увезли в реанимацию

У Дроздова сломаны восемь ребер
Шоу-бизнес

"Был неприятен": напомаженный дружок Лазарева открестился от связи с угрюмым Биланом

Приятель Сергея Лазарева рассказал о странном опыте

Гороскоп

Гороскоп на понедельник 30 января 2023 года
Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года
Гороскоп на воскресенье 29 января 2023 года
Гороскоп на субботу 28 января 2023 года

Здоровье

Возможно ли в выходные отоспаться за всю неделю? Сомнолог дал однозначный ответ
Как быстро похудеть после новогодних праздников и не навредить себе
Питание, водный баланс, витамины и другие способы укрепить иммунитет
Инсульт и смерть: чем опасно кровотечение из носа?

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+