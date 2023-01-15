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Шоу-бизнес
"Расходятся безвозвратно": Агутин и Варум сожгли мосты через 25 лет брака

"Расходятся безвозвратно": Агутин и Варум сожгли мосты через 25 лет брака

Леонид Агутин и Анжелика Варум поставили жирную точку в скандальной семейной жизни.
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Босоногий мальчик и его суженая создали крепкую семью, которую годами шатало из стороны в сторону. Пылкая страсть и желание обладать друг другом в этом браке постепенно улетучились. Леонид Агутин пошел на измену любимой, а Анжелика Варум признавалась, что не спит с мужем в одной постели.

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 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

И без того нелегкие отношения периодически портили клеветники. Желтая пресса не раз предрекала супругам развод, а негативно настроенные граждане подливали масла в огонь дерзкими комментариями.

В последнее время слухи о расставании звездных партнеров муссировали с новой силой. Однако в годовщину серебряной свадьбы, через 25 лет брака Леонид Агутин и Анжелика Варум сожгли мосты между прошлым и настоящим. Они перечеркнули былые промахи друг друга и нашли в отношениях компромисс.

В личном блоге Леонид Агутин заявил о своей любви к жене и уточнил, что Анжелика Варум тоже его любит. Трогательно и простодушно певец дал понять, что ни о каком разводе речи не идет. Ну а поклонники пожелали паре отметить еще и золотую свадьбу.

"По сегодняшним временам, когда люди расходятся легко и безвозвратно, такие даты нужно переименовать в "золотые". Это большой труд, ответственность и редкость!" — поздравили Леонида Агутина и Анжелику Варум.

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 15 января 2023, 18:45 Источник: Соцсети • Требует проверки
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