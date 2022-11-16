"Самая красивая пара": Гусеву после шашней с Домогаровым сняли в интимной позе с голой грудью

Совсем недавно на экраны вышла картина-драма "Входя в дом, оглянись", в которой актриса Екатерина Гусева снялась вместе с Александром Домогаровым. Во время съемочного процесса между персонажами случилась настоящая "химия", а в социальных сетях появились кадры с нежными объятиями экранных Антонины и Михаила.
После экранных шашней с Александром Домогаровым актриса русских сериалов Екатерина Гусева станет звездой нового проекта молодого режиссера и продюсера Айсурат Шамановой "На рубле без рубля". Ранее, она уже выпустила картину "Убить босса", ставшую настоящим открытием в киномире.
Участники съемочного процесса поймали Екатерину Гусеву в интимной позе с партнером по фильму — актером Иваном Оганесяном. Скорее всего, между героями будет какой-то конфликт. Напряжение роли актеров подчеркнуто и нарядами: Гусева облачена в корсет с голой грудью, а Оганесян в строгий костюм. Поклонники пошутили, не приревновал ли Александр Домогаров свою партнершу по телесериалу к новому проекту. Но, очевидно, что между актерами в реальной жизни возможна только крепкая дружба.
Помимо съемок в новом фильме, Екатерина Гусева станет участницей шоу "Дуэты" на "России 1". Как передает телеканал "360", старт проекта намечен на 18 ноября. Возможно, любимый партнер актрисы Александр Домогаров придет поддержать коллегу.