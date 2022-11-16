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Шоу-бизнес
"Самая красивая пара": Гусеву после шашней с Домогаровым сняли в интимной позе с голой грудью

"Самая красивая пара": Гусеву после шашней с Домогаровым сняли в интимной позе с голой грудью

После интимных кадров Екатерины Гусевой и Александра Домогарова актриса решила поделиться очень откровенным видео.
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Совсем недавно на экраны вышла картина-драма "Входя в дом, оглянись", в которой актриса Екатерина Гусева снялась вместе с Александром Домогаровым. Во время съемочного процесса между персонажами случилась настоящая "химия", а в социальных сетях появились кадры с нежными объятиями экранных Антонины и Михаила.

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Екатерина Константиновна Гусева актриса театра и кино

 Александр Юрьевич Домогаров

Александр Юрьевич Домогаров актер театра и кино

После экранных шашней с Александром Домогаровым актриса русских сериалов Екатерина Гусева станет звездой нового проекта молодого режиссера и продюсера Айсурат Шамановой "На рубле без рубля". Ранее, она уже выпустила картину "Убить босса", ставшую настоящим открытием в киномире.

Участники съемочного процесса поймали Екатерину Гусеву в интимной позе с партнером по фильму — актером Иваном Оганесяном. Скорее всего, между героями будет какой-то конфликт. Напряжение роли актеров подчеркнуто и нарядами: Гусева облачена в корсет с голой грудью, а Оганесян в строгий костюм. Поклонники пошутили, не приревновал ли Александр Домогаров свою партнершу по телесериалу к новому проекту. Но, очевидно, что между актерами в реальной жизни возможна только крепкая дружба.

Помимо съемок в новом фильме, Екатерина Гусева станет участницей шоу "Дуэты" на "России 1". Как передает телеканал "360", старт проекта намечен на 18 ноября. Возможно, любимый партнер актрисы Александр Домогаров придет поддержать коллегу.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Екатерина Гусева. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 16 ноября 2022, 16:06 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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