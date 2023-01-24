"Сердце": жена в криках откинувшегося Петросяна плачет навзрыд

Татьяна Брухунова близко к сердцу восприняла трагедию.

Российский юморист Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова воспитывают трехлетнего сына Вагана. Несмотря на колоссальную разницу в возрасте супругов – 44 года – семья выглядит счастливой и гармоничной. Недавно их идиллию подпортила болезнь маленького наследника. О случившемся Татьяна Брухунова рассказала поклонникам в соцсетях. Обеспокоенные россияне кинулись писать жене Петросяна полезные советы и пожелания скорейшего выздоровления.

Наконец, тема болезни сына Петросяна отошла на второй план, и его жена вышла к фанатам посвежевшей и успокоившейся. Очевидно, мальчик пошел на поправку. Жена Петросяна рассказала фанатам о недавно вышедшем на большие экраны фильме "Чебурашка", который покорил многих зрителей.

Татьяна Брухунова прзналась, что очень хочет посмотреть фильм, но боится, что ее накроют сильные эмоции от просмотра этой трагедии, ведь теперь она буквально плачет навзрыд.

"Боюсь, что у меня лопнет сердце. После рождения сына я стала невероятно сентиментальной. Каждый день натыкаюсь на ролики из фильма и плачу снова и снова", – призналась Брухунова.

Впрочем, не удивительно, что жена Петросяна стала такой сентиментальной. Ведь с таким муженьком надо быть постоянно начеку. В эфире программы "Голубой огонек" Евгений Петросян сказал тост с политическим подтекстом. Он откинулся на стуле и кричал шутки о России. В частности артист заявил, что Россия – это "несущая конструкция в строении мира". Также Евгений Ваганович высказался о присоединении к нашей стране новых регионов.