Таисия Повалий: Я - с Россией Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало Лаймы Вайкуле: продюсер об исходе онкобольной певицы
Тихо ушел: Пораженного сепсисом Костомарова больше нет
Спустили миллион: Заворотнюк провожают в последний путь в трауре и цветах
В полном отчаянии: Вернувшийся в Россию скандалист Панин пал на колени перед влиятельным мужчиной
партнеры
Понедельник
23 января
Лента новостей
22:00
"Сломана жизнь": лишившаяся работы Хаматова сбежала из Латвии
21:40
Упрятавший Пугачеву подальше Галкин* открыто развлекается с гомосексуалистами
21:30
"Работали с его телом": врачи склонились над изрезанным Киркоровым
21:20
Ей понравилось: Развратный Джигурда о сексе с 90-летней старухой
21:00
"Была в истерике": подсевший на бутылку Гордон вмазал жене до потери сознания
20:40
"Жуткий монстр": натерпевшуюся ужаса дочь Догилевой сняли после тяжелой болезни
20:20
Названо место проведения летнего кубка КВН
20:00
Попавшая в больницу 74-летняя Поргина озвучила страшный диагноз: Раковая опухоль
19:40
"Наконец-то": Умолчавшая о беременности Арзамасова объявила о скором пополнении
19:20
"Никому мы не нужны": сын бросил тяжелобольную Терехову умирать в одиночестве
19:00
Объявившая о браке Барановская бросила детей и перебралась к сожителю: Очень удобно
18:40
Водителей призвали к осторожности на дорогах из-за гололедицы
18:40
Cменившая фамилию Айза откровенно о сексе с Ягудиным и схвативших ее ребенка педофилах
18:20
Обморок и бред: дочь Талызиной рассказала о самочувствии матери
18:00
"Заменить Ларису": Раструбившая о возвращении "Давай поженимся" Сябитова дала пинка Гузеевой
17:40
"Я ушла": хладнокровная Брухунова оставила Петросяна во время болезни
17:20
Молодого любовника Бабкиной застукали за флиртом с известной певицей: Какое удовольствие
17:00
Вышла замуж в США, поселилась в деревне, стремительно похудела: как живет ведущая Ольга Шелест
16:40
Реаниматолог развеяла миф о возможности проснуться во время операции
16:20
Москвичей предупредили о похолодании на текущей неделе
16:00
Открылся хостел с одеялами на окнах: страшная участь оставленного женой иноагента Пугачевой замка
15:40
Какие проблемы со здоровьем ждут алкоголиков – ответил нарколог
15:20
Серьезные перемены: бросившая мужа Утяшева показала толпе свою промежность
15:00
"С радостью": Нашкодивший Ургант объявил о возвращении на телевидение
14:40
Тяжело болеющему Збруеву вызвали "неотложку": врачи пытались
14:20
"Все": Тяжело заболевшего Костомарова не спасли
14:00
"Никакая, в белой кофте": Новикова в красках описала умершую Чурикову
13:40
Просветленная Боня вытянула острый язык в направлении Гуфа: Тебе понравится
13:20
"Не родила, но воспитываю": 76-летняя Новикова откровенно о новом походе в ЗАГС
13:00
Страдающая от смертельного недуга Кудрявцева сделала сенсационное заявление: Таблетки не помогают
12:40
"Микроинсульт": показавшая прелести Волочкова довела солистку "Стрелок" до больничной койки
12:20
"Сердечно-сосудистая система не справлялась": подруга Костомарова рассказала об утаиваемой информации
12:00
В России прогнозируют удорожание арендных квартир
11:40
"Оторваться был не в силах": вдова Этуша доставила удовольствие 25-летнему красавчику
11:20
"Зрители аплодировали": Шаляпина бесцеремонно вышвырнули на помойку
11:00
Во сколько обойдется минимальный ремонт квартиры в Москве: оценка экспертов
10:40
Район Сокол – лидер спроса на "вторичку"
10:20
"Ненавижу": Злющая Седокова раскрыла истинное отношение к мужу после слухов о разводе
10:00
Столкнувшаяся с изменой Семенович выдала все подробности: Кто, как, когда, с кем и зачем
09:40
Приехала: Сбежавшую Пугачеву заметили в России
09:20
Санкции пошли на пользу: в России выросло производство мебели
09:00
Неподвижное лицо и опущенная нижняя губа: попавшую в монастырь Ивлееву осмотрели врачи
08:40
"Я – с Россией! Я – за правду!": Таисия Повалий вывезла мать из Киева и переехала жить в Москву
08:20
Рисунок – это не мое: почему Эбру получится даже у тех, кто не умеет рисовать
08:00
Чем опасны грыжи у детей? Мнение хирурга
06:19
Как взрослому защитить свое мнение при общении с родителями: три совета психолога
04:13
Идеальное преступление: бесстыдный енот совершил кражу прямо на глазах у хозяина – видео
02:45
Врач назвала симптомы смертельной формы бессонницы
00:11
Григорьев день: православный праздник 23 января
22:09
"Пусть делает это без грязи": претендующему на наследство Моисеева канадцу дали добро
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Куда дели настоящую Пугачеву?": Вместо Примадонны выводят в свет одобренных двойников
Приехала: Сбежавшую Пугачеву заметили в России
"Все": Тяжело заболевшего Костомарова не спасли
Разгоряченная Волочкова покрутила обнаженной промежностью у лица Джигурды: Ай да проказник
Связавшейся с юнцом Бабкиной поставили неутешительный диагноз
Вышла замуж в США, поселилась в деревне, стремительно похудела: как живет ведущая Ольга Шелест
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Сломана жизнь": лишившаяся работы Хаматова сбежала из Латвии

Хаматова не смогла построить жизнь с нуля.
прочитано 35 раз

В феврале прошлого года актриса Чулпан Хаматова раскритиковала действия российских властей и спешно покинула страну. Она обосновалась в Латвии, где у нее есть в собственности роскошный дом. Актриса дала десятки русофобских интервью, в которых с ненавистью отзывалась о нашей стране. После этого поклонники отвернулись от нее.

ПО ТЕМЕ

Стыдно должно быть: абсолютно голых Смольянинова и Хаматову вместе застукали в душе

 Чулпан Наилевна Хаматова

Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

В Латвии Чулпан Хаматова стала строить жизнь с нуля и даже получила работу в одном из местных театров. Она признавалась, что была готова работать кем угодно – хоть таксистом, хоть дворником, ведь есть на что-то было надо, а в России она зарабатывала гораздо больше.

Недавно стало известно, что Чулпан Хаматова отказалась от карьеры актрисы и покинула Латвию, улетев в США. Она заявила, что устала от этой деятельности и хочет посвятить себя чему-то другому. Вероятно, жизнь на чужбине стала для Хаматовой невыносима, ведь ее просили вовсе отказаться от русского языка, что стало для нее тоской кипения. В итоге Хаматова проклинала себя за то, что стала актрисой, рассказал ведущий ютуб-шоу Anton S Live. По его словам, у Чулпан Хаматовой теперь "сломана жизнь", и она вынуждена будет строить ее с нуля.

Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 23 января 2023, 22:00 Источник: Anton S Live/ Youtube • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лысая Хаматова предстала перед публикой в бюстгальтере

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Приехала: Сбежавшую Пугачеву заметили в России

Пугачева на родине
Шоу-бизнес

"Сердечно-сосудистая система не справлялась": подруга Костомарова рассказала об утаиваемой информации

Мало кто знает правду о состоянии Романа Костомарова
Шоу-бизнес

"Наконец-то": Умолчавшая о беременности Арзамасова объявила о скором пополнении

Арзамасова озабочена здоровьем
Шоу-бизнес

"Микроинсульт": показавшая прелести Волочкова довела солистку "Стрелок" до больничной койки

Как две женщины оказались замешаны в одной истории?

Гороскоп

Грядет "светлое время": астролог объявила о наступлении благоприятного периода
Гороскоп по годам рождения "Мэнгэ": проверка совместимости с любимым человеком
Гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года

Здоровье

Реаниматолог развеяла миф о возможности проснуться во время операции
Чем опасны грыжи у детей? Мнение хирурга
Врач назвала симптомы смертельной формы бессонницы
Врач перечислила страшные последствия недосыпа

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+