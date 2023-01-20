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"Разрыв": после встреч Николаева с молоденькой Проскурякова ушла из дома

Певица выложила всю правду.
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Народный артист России Игорь Николаев был жена трижды. Первый брак певца со своей школьной любовью Еленой Кудряшовой продлился с 1978 по 1991 год. Второй избранницей композитора в 1992 году стала Заслуженная артистка России Наташа Королева. Однако их творческие и семейные пути разошлись в 2001 году. Спустя девять лет музыкант женился на Юлии Проскуряковой.

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Юлия Павловна Проскурякова

Юлия Павловна Проскурякова певица

К слову, третья супруга 63-летнего продюсера повторила судьбу свой предшественницы. Игорь Николаев плотно занялся и ее творческой карьерой. Семейная пара начала выступать дуэтом, но счастье петь с мэтром отечественной эстрады на одной сцене оказалось недолгим.

Со временем Игорь Николаев нашел новую молоденькую исполнительницу, которой, уже по доброй традиции, тоже решил помочь с построением карьерной лестницы. Фавориткой композитора стала Люся Чеботина, прославившаяся благодаря треку "Солнце Монако".

Юлия Проскурякова все чаще выступает одна, пока ее супруг встречается на сцене с начинающей артисткой. Однако это не мешает семейному счастью. Третья жена певца даже ушла из дома на съемки программы "Привет, Андрей", которая будет посвящена дню рождения Игоря Николаева.

63 года ему исполнилось в минувший вторник, 17 января. Юлия Проскурякова даже опубликовала в социальных сетях отрывок из эфира, который состоится в субботу, 21 января. "Сейчас будет разрыв", – заявил в кадре сам Игорь Николаев.

Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2023, 15:20 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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