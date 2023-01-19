Потратившая миллионы на платье Штурм осталась без всего: Зачем же так?

Звезда 90-х Наталья Штурм поразила публику новой выходкой.

56-летняя певица и артистка Наталья Штурм стала невестой в третий раз. В недавнем путешествии по Занзибару женщина познакомилась с мужчиной по имени Альберт. И вот на днях, в череде свадебных хлопот артистка рассказала о выборе свадебного платья. Ради такой покупки Штурм полетела в Дубай. Оказывается, она выбрала не просто шикарный наряд, а по-настоящему престижный — цена подвенечного платья вышла невесте в почти 4 миллиона рублей.

Вот только на новой фотографии потратившая миллионы на платье Штурм осталась без всего. Звезда позирует у себя в ванной в одном только нижнем белье. Таким провокационным кадром Наталья Штурм решила просветить подписчиков на тему крещенских купаний.

Исполнительница хита "Школьный роман" утверждает, что крещенские купания — это совсем не обязательный ритуал. По словам Штурм, в церковном уставе и вовсе нет упоминания о таком ритуале. По этой причине Наталья просто провела время дома в джакузи, вместо поездки на ледяную прорубь. Подписчики оценили и идею, и фигуру артистки.

"Зачем же так красиво?", "Шикарные крещенские купания", "Как всегда эффектно", — написали поклонники Штурм в социальных сетях.