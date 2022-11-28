Миллионы на платье: Появились детали свадьбы притащившей мужика из Африки старухи Штурм

Наталья Штурм решила дать замужеству еще один шанс.

Личная жизнь прославленной певицы всегда была наполнена событиями. К 56 годам за ее плечами целых два брака, правда, оба неудачные. Замужество, к сожалению, не принесло Наталье Штурм счастья, зато подарило ей прекрасных детей, с которыми на старости лет она не одинока.

Впрочем, совсем скоро ее будни будут скрашивать не только наследники, но и новый муж. Как оказалось, артистка выходит замуж – за мужчину, которого буквально притащила в свою жизнь из Африки. Звезда познакомилась с избранником по имени Альберт в Занзибаре. Они разговорились и решили больше не расставаться.

Вскоре парочка решила пожениться, так что, теперь Наталья Штурм во всю занимается подготовкой к свадьбе, детали которой раскрыла журналистам. Торжество пройдет в начале 2023-го в Перу, а на артистке будет дорогущее платье. Купила певица его в Дубае, куда поехала ради этой цели и где днями ходила по магазинам в поисках того единственного и неповторимого!

"Стоит оно, правда, недешево: в переводе на русские деньги 4 миллиона рублей. Но, с другой стороны, свадьба у меня бывает не каждый день", – сказала дважды разведенная звезда.

Кажется, певица души не чает в своем избраннике, который, по ее словам, бизнесмен. У парочки схожие взгляды на жизнь: Наталья Штурм и ее будущий супруг обожают путешествовать и открывать новые места.