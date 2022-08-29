"Студнем расплывается": Штурм шокировала выпяченной напоказ голой грудью

56-летняя российская певица Наталья Штурм часто шокирует подписчиков откровенными снимками. Несмотря на свой возраст и статус бабушки двух внуков, звезда часто предстает перед фанатами в стрингах или в бюстье, принимая пикантные позы. За это многие критикуют ее, другие же наоборот любят за ее непосредственность.
На днях Наталья Штурм решила отметить международный день хождения топлесс и смело разделась перед камерой по всем канонам. В своем аккаунте шатенка предстала с обнаженной выпученной на камеру грудью, которую она решила прикрыть чем-то похожим на снятые красные стринги.
"Вроде взрослая женщина"; "А любимый где?"; "Уверена, что многие комментирующие со своим фу уже давно студнем расплываются и в меньшем возрасте"; "Тьфу!" – написали фолловеры.
Исполнительница хита "Школьный роман" Наталья Штурм привыкла к подобному роду критике. Несмотря ни на что, она уверена, что выглядит намного моложе своих лет, и наслаждается этим.
Ранее Наталья Штурм провела отдых на европейском курорте с одним из своих бойфрендов, дирижером Дереком Глисоном. Звезда похвалилась им, отметив, что мужчина способен заниматься сексом всю ночь.