"Сделали операцию": стала известна причина ухода травмированной Удовиченко

На днях в СМИ разлетелась новость — советская и российская актриса Лариса Удовиченко экстренно госпитализирована. Сообщается, что артистка сломала позвоночник. 67-летняя актриса оказалась в медицинском центре и проходит лечение. Подробности случившегося пока неизвестны.
Из-за травмы женщина не появилась в заявленных спектаклях в Петрозаводске и Великом Новгороде. К сожалению, изначально о замене актрисы не сообщалось. Недовольные поклонники стали обвинять организаторов в обмане и безответственном отношении. Но когда зрителям стала известна причина ухода Удовиченко со сцены, они приняли положение.
Вместо Ларисы Ивановны на гастроли отправилась Дарья Михайличенко, менее знакомая зрителям. Интересно, что подробности о состоянии Удовиченко раскрыл муж Михайличенко актер Андрей Бунин.
"Ей сделали операцию, сейчас она восстанавливается", — прокомментировал Бунин. По его словам, все площадки были предупреждены о вынужденной замене, а значит никто не хотел обмануть посетителей театра.
Сейчас поклонники желают скорейшего выздоровления Ларисе Удовиченко. Многие надеются еще увидеть знаменитую актрису на сцене.