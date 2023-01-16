Прощай, Богомолов! Собчак ждет малыша от другого мужчины

Ксения Собчак сообщила о малыше.

В прошлом году вокруг брака знаменитой журналистки ходило много слухов: поговаривали, что он висит на волоске. Впрочем, на фоне всех этих злых толков звездная пара так и не развелась, но что же на самом деле происходит в семье Ксении Собчак, остается только догадываться.

Ведь о личной жизни знаменитая блондинка говорит не часто, а уж тем более о своих отношениях с мужем. В ее микроблоге можно найти массу рассуждений на разные темы, а в плане освещения личного она словно сказала: "Прощай, Богомолов!". На этот раз, к примеру, журналистка рассказала о мужчине – и снова не о своем любимом.

Внимание Ксении Собчак привлекла коллекция модного дома, который выпустил сумки и обувь в виде животных – уток и жаб. От этого тренда блондинка, которая, к слову, следит за миром моды и актуальными вещами, явно устала.

"Даже уже не буду спрашивать, когда закончится помешательство на клатчи с разными голубями и тд." – написала в своем блоге теледива.

Впрочем, считает она, эти странные атрибуты наверняка кто-нибудь все же решится купить и выгулять. В частности, демонстрации на публике одного такого малыша она ждет от мужчины, который недавно уже посещал мероприятие с сумочкой в виде птицы.

"Надеюсь, "И просто так" еще не закончили снимать, в копилку к выходам Кэрри самое то. Ну, или, на крайний случай, Филипп Бедросович", – с иронией отметила журналистка. Своего мужа, кстати, она в этой теме не упомянула. Видимо, благоверный Ксении Собчак никогда не решится на подобные эксперименты.

