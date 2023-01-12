Развод любой ценой? Сходивший налево Агутин обрек Варум на тотальное разорение

Любвеобильный Леонид Агутин поступил необдуманно и заставил жену и поклонников серьезно понервничать.

Музыканты Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе с 1997 года. Брак супруги заключили в июле 2000 года, свадьбу сыграли в Венеции. В семье есть дочь Елизавета-Мария Варум Агутина, которую певица родила в 1999 году. С 2003 года девушка живет в США. Что же касается ее звездных родителей, то они продолжают строить карьеру в России.

В последнее время образ гармоничной и крепкой семьи Агутина и Варум постепенно развеевается. Ходят слухи, что в паре уже давно не все так гладко, да и в Сети периодически припоминают артисту его интрижку на стороне. Поклонники даже считают, что Агутин и Варум могут быть на грани развода, пишет ОСН.

Блогер Рустам Солнцев уверен, что у Леонида Агутина и Анжелики Варум действительно проблемы, и пару может ждать развод любой ценой. Он припомнил, как журналисты поймали артиста целующимся с посторонней женщиной. Тогда это обсуждали все СМИ, снимки были опубликованы на всеобщее обозрение. Варум смогла простить мужа.

При этом Солнцев считает, что даже если Агутин и разведется с Варум, то все будет по-тихому, без скандалов и СМИ. Скорее всего, пара уже даже заранее договорилась о разделе имущества. Таким образом, сходивший налево Леонид Агутин заведомо обрел свой брак на тотальное разорение.