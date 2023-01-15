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"Пухлое деревенское лицо": переделанного Ревву прилюдно унизили

В том, что Александр Реева из обычного комика превратился в секс-символа, заслуга пластических хирургов и косметологов, уверена эксперт.
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Трудно поспорить тем, что Александр Ревва с годами очень изменился, стал выглядеть краше. 48-летний артист не выглядит на свой возраст. А все дело в том, что певец, известный как Артур Пирожков, перенес не одну пластическую операцию. Звездный косметолог Юлия Бондарь рассказала, что резидент Comedy Club переделал в себе многое.

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Перед тем, как вывести Ревву на чистую воду, эксперт высказалась о физиологических данных знаменитости. По словам Бондарь, природа не наградила Александра ничем примечательным. Грубо говоря, косметолог прилюдно унизила знаменитого артиста, указав на его недостатки, однако стоит помнить, что это лишь мнение со стороны. "Он имеет заурядную внешность. Пухлое круглое деревенское лицо, что характерно для его изначального жанра. С появлением проекта "Артур Пирожков", конечно, необходимо было создать и соответствующий образ", – сказала косметолог.

Эксперт уверена: Ревва делал ринопластику. Мол, это видно по изначально неровной перегородке носа и по изменившемуся кончику носа. А еще артист перенес блефаропластику. "Она дает временный эффект, потому что имеются особенности физиологического строения, когда с каждым годом кости и череп подвергаются резорбции (они уменьшаются у нас с возрастом). Кожа верхнего века будет неизбежно нависать со временем. В данном случае ему придется периодически делать блефаропластику", – отметила собеседница "Дни.ру".

Фото: Valery Gorokhov/Russian Look/www.globallookpress.com

Но это далеко не все, что заметила Бондарь. Она также уверена: "Александр удалял комки Биша. Об этом говорят его брутальные впадины под щечно-скуловой дугой. Также сделана контурная пластика щечно-скуловой зоны. Это позволило убрать носослезную борозду и следы усталости лица. Скулы за счет этого кажутся такими поднятыми, лицо кажется выраженным, точеным, мужественным, более брутальным".

По мнению косметолога, в случае с Реввой имела место пластика подбородочной зоны. Якобы за счет этого лицо знаменитого мужчины вытянулось и стало более благородным. "По количеству использованного ботокса хочу сказать следующее. Он предпочитает оставлять зону лба полуподвижной. Это опять таки связано с нависшим веком", – обратила внимание эксперт.

Невооруженным глазом заметна и небольшая контурная пластика губ. Нижняя губа у Реввы стала более пухлой. А его ровная кожа – это, как считает Бондарь, заслуга современных биоревитализантов.

Фото: Юлия Бондарь

Изменениям подверглись и уши Реввы, убеждена наша собеседница. По ее словам, до отопластики уши артиста торчали, и он их прикрывал длинными волосами. Сейчас же они прижаты к черепу. "Сделана абдоминопластика. Заметна предрасположенность к периодическому набору лишнего веса. Но сколько бы он ни делал абдоминопластику, гормоны после 40-ка не спрячешь. Лишний вес, складочки прослеживаются", – завершила свой экспертный анализ Юлия Бондарь.

Судя по тому, что увидела эксперт, Александр Ревва перенес немало пластических операций, благодаря которым он и стал выглядеть лучше. Сам же артист уверяет, что никогда не ложился под нож хирурга и вообще ничего с собой не делал. То, как он выглядит сегодня, – это результат самовнушения и специальных кремов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 января 2023, 22:18 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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