Пахнет дурно: из брюшины 33-летней жены Петросяна вылезли черные паразиты

Молодая супруга 77-летнего Евгения Петросяна вновь приковывает к себе внимание.

Закрутив роман с пожилым юмористом Евгением Петросяном, Татьяна Брухунова стала знаменитой на всю страну. Она активно ведет свою страницу в популярной соцсети, где собрала вокруг себя немало поклонников. Жена артиста ежедневно делится с подписчиками новыми кадрами. Например, она очень часто показывает свои наряды, которые вызывают у народа то восторг, то – отвращение.

Одна из последних публикаций супруги Петросяна – видео, на котором она позирует в довольно просторном белом шерстяном свитере, но не простом, а с черными "жучками-паучками". Пять сверкающих паразитов, вышитые спереди, будто вылезли из брюшины Татьяны. Мама дорогая! Смотрится, конечно, очень оригинально, необычно.

Но наверняка найдутся те, кто раскритикует очередной модный выбор Брухуновой. Например, около полугода назад по Татьяне, образно говоря, прошелся стилист и назвал ее образы "крестьянскими". Эксперт намекнул на то, что у жены юмориста отсутствует вкус, и вообще, ее модные советы пахнут дурно.

Жена Евгения Петросяна критику восприняла с юмором. Правда, Татьяна все же усомнилась в профессионализме того стилиста. Однако стоит согласиться с мнением, что каждый человек может выглядеть так, как он хочет. Очевидно, подобной точки зрения и придерживается 33-летняя супруга юмориста.