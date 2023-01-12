Сердце не выдержало: Россияне потеряли 92-летнего Ивана Краско

В разгар новогодних каникул Иван Краско угодил в больницу.

Недавно о здоровье прославленного актера поступили тревожные новости. СМИ писали, что он пережил очередной инсульт, а потому попал в одну из петербургских больниц. Директор 92-летнего Ивана Краско раскрыл подробности его госпитализации и рассказал, как он чувствует себя на данный момент.

Как оказалось, на самочувствие народный артист пожаловался еще до обращения к врачам. Более того, возможно, все это могло и не случиться, если бы актер послушался специалистов. По словам Вячеслава Смородинова, медики говорили, что его сердце часто сбоит и советовали операцию по установке кардиостимулятора.

Однако Иван Краско захотел провести последние дни 2022 года в кругу семьи, а также отыграть спектакль перед праздниками. Но, говорит директор, актер почувствовал себя плохо и не вышел на сцену, из-за чего желавшие увидеть артиста россияне, можно сказать, потеряли его. В итоге его сердце вновь не выдержало нагрузок.

В итоге 6 января звезду театра и кино увезли в больницу и положили в реанимацию. Но сейчас актер уже находится в обычной палате, где ему ставят капельницы и уколы. "Он рвется на сцену — у него 27 января запланирован спектакль", – рассказал представитель Ивана Краско, добавив, что будет настаивать на установке кардиостимулятора, чтобы его подопечный чувствовал себя лучше.