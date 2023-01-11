Состояние близкого мужчины Навки ухудшается: Тяжелое течение инфекции

Состояние 45-летнего фигуриста и Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова резко ухудшилось 9 января. Днем мужчина почувствовал недомогание, а ночью был экстренно госпитализирован. Практически сразу близкого мужчину Татьяны Навки в реанимации подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем была сделана интубация трахеи.
Напомним, что пара Навки и Костомарова взяла золото на Олимпийских играх в Турине в 2006 году. Сейчас бывшие партнеры вместе участвуют в ледовых шоу и телепроектах. Последнее шоу, в котором участвовал Костомаров состоялось при рекордно низкой температуре — минус 25 градусов. Врачи не исключают, что именно переохлаждение спровоцировало заболевание, отмечает RT.
"Это может способствовать более тяжелому течению инфекции", — добавил эксперт в разговоре с журналистами.
Сейчас состояние мужчины ухудшается. По сообщению "Телеканала "360", у друга Татьяны Навки обнаружен сепсис, левосторонняя пневмония и грипп. А вот тест на коронавирус у Романа отрицательный. Коллеги и близкие спортсмена верят, что совсем скоро Костомарову станет лучше. Татьяна Навка также пожелала ему скорейшего выздоровления.