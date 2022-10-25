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Шоу-бизнес
Меняет мужчин и купается в роскоши: как живет Татьяна Навка

Меняет мужчин и купается в роскоши: как живет Татьяна Навка

Путь к беззаботному существованию и крепкой семье у Татьяны Навки был тернистым.
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Жизнь прославленной фигуристки всегда была очень насыщенной, как в карьерном плане, так и в личных вопросах. После победы на Олимпийских играх и ухода из большого спорта она не исчезла с радаров: Татьяна Навка стала звездой ледовых шоу, а также частенько появляется на страницах светской хроники.

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 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Мужчины в жизни фигуристки

Спортсменка умудряется виртуозно менять мужчин – и опять же в разных сферах своей жизни. Начнем, пожалуй, с личной. До встречи своего идеального мужа известной блондинке пришлось пройти череду испытаний.

В молодости спорт был неотъемлемой часть повседневности будущей звезды, так что, неудивительно, что первым ее мужем стал тренер Александр Жулин. Сначала в этих отношениях царила гармония, но потом на фоне шоу "Ледниковый период" в газетах появлялись пестрые заголовки, якобы, Татьяна Навка тайно встречается со своим партнером Маратом Башаровым.

Татьяна Навка и Александр Жулин. Фото: Anvar Galeev / Russian Look / www.globallookpress.com

Бытовых конфликтов в доме стало больше, а супруги вскоре признали, что отдалились друг от друга. Ну, а после романа Александра Жулина со своей ученицей, пара объявила о разводе. Все, что не делается, то к лучшему... Потом фигуристка встретила свою самую большую любовь: о ее союзе с Дмитрием Песковым ходят легенды, а семью считают примером для подражания!

Что же касается работы, то и там легенду российского спорта окружают мужчины. В разные годы партнерами Татьяны Навки на льду были Самвел Гезалян, Николай Морозов, Роман Костомаров, Марат Башаров и Андрей Бурковский. В общем, немало.

Да, и несмотря на наличие мужа, фигуристка не отказывает себе в удовольствии встречаться с мужчинами из звездной тусовки: в ее микроблоге можно найти теплые снимки с Николаем Басковым, Игорем Бутманом, Константином Богомоловым – перечислять можно бесконечно.

Баснословные заработки

Зачастую встречи с представителями противоположного пола происходят во время выходов в свет или участия в проектах. К слову, звезда продолжает усердно трудиться и не сидит на месте, благодаря чему, если верить журналистам, купается в роскоши.

Татьяна Навка в жюри шоу "Ледниковый период" Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Только за прошлый год блондинка заработала свыше 218 миллионов рублей – это результат от существования собственного ледового шоу, участие в проектах на федеральных каналах, а также работы в академии фигурного катания "Наши надежды". В общем, очевидно, что Татьяна Навка купается в роскоши и не кичится показывать ее поклонникам в соцсетях.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Татьяна Навка. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 октября 2022, 13:39 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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