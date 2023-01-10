Близкого мужчину Навки срочно увезли в реанимацию

45-летний фигурист, спортсмен, Олимпийский чемпион 2006 года и бывший партнер Татьяны Навки в танцах на льду Роман Костомаров оказался на грани жизни и смерти. С самого утра состояние здоровья мужчины начало ухудшаться, уже ночью он оказался в больнице. Как сообщают источники, сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Близкого друга Татьяны Навки срочно увезли в реанимацию по подозрению в бронхопневмонии. В то же время тест на коронавирус остается отрицательным. Это добавляет надежды близким Романа.
Журналисты уже успели связаться с супругой Романа Костомарова Оксаной Домниной, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Женщина холодно ответила, что ждет звонка из больницы и просила больше ее не беспокоить. Примерно то же самое ответила и Татьяна Навка, никакой дополнительной информацией она не владеет.
Информационное агентство URA.RU сообщает, что врачи оценивают состояние фигуристка как крайне тяжелое. Пока он находится в одной из столичных клиник под наблюдением. Поклонники предположили, что из-за состояния спортсмена Татьяна Навка отменит предстоящие ледовые шоу. Все замерли в ожидании информации от врачей.