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Шоу-бизнес
Секс в помощь: муж выжал из отощавшей Тодоренко все соки

Секс в помощь: муж выжал из отощавшей Тодоренко все соки

Регина Тодоренко недавно родила, но довольно быстро пришла в форму.
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Минувшим летом знаменитая телеведущая стала мамой во второй раз! Своему возлюбленному Владу Топалову она преподнесла еще одного долгожданного сына, которому дали необычное имя Мир. Несмотря на беременность и роды, Регина Тодоренко не отказалась от работы: в поте лица она трудилась и на поздних сроках и уже после появления малыша на свет.

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Сначала, конечно, по звезде было видно, что она вот-вот родила: фигура артистки сильно изменилась, что она и сама не скрывала, показывая поклонникам, сколько лишних кило набрала за время беременности. С момента появления на свет наследника прошло не так много времени, но знаменитая телеведущая уже выглядит так будто никакого интересного положения не было!

Регина Тодоренко похудела и вернулась в прежнюю форму, а поклонникам теперь интересно, как же ей это удалось! Можно предположить, что избавиться от набранного веса ей помогло участие в телепроекте "Ледниковый период", где у нее были внушительные физические нагрузки.

Но сама телеведущая выделила другие способы похудения, причем один из них – интим. В общем, секс в помощь. "Больше всего мне помогает любовь мужа и… сексотерапия. Это тоже бьюти-лайфхак", – рассказала журналистам звездная мама. Смотря на отощавшую Регину Тодоренко, кажется, что муж Влад Топалов выжал из нее все соки своей любовь!

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2022, 16:00 Источник: PROзвезд ✓ Надежный источник
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