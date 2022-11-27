Позвонки в разные стороны: разбившаяся о лед Тодоренко раскрыла изувеченные телеса

Регина Тодоренко последние месяцы полностью отдает себя двум вещам: материнству и фигурному катанию. А стоит ли совмещать?!



Многочасовые изматывающие тренировки и младенец, появившийся на свет менее полугода назад, высасывают из Регины Тодоренко все имеющиеся силы. Как физические, так и моральные. Некоторые уверены, что и то, и то, получается у нее не то, чтобы очень хорошо.

Несколько раз телеведушая и певица сама признавалась, что стала раздражительной, нервной и может без очевидного повода впасть в истерику. Некоторые психологи, услышав такие откровения, взмолились о том, чтобы Регина дала себе немного отдохнуть. Ведь недосып приводит к заторможенной реакции, а Регина водит автомобиль самостоятельно, а еще возит с собой крошечного сына...

В одном из последних выпусков произошло страшное: партнер Регины Тодоренко Александр Энберт уронил девушку при поддержке, из-за чего та расшибла ноги. Однако, даже это не заставило разбившуюся о лед молодую мать отказаться от участия: в следующем выпуске она, гордо подняв голову вновь вышла на лед.

В своем блоге Регина Тодоренко опубликовала фото, на котором стоит спиной к камере в платье с глубоким вырезом. К удивлению многих, фасон наряда раскрыл зрителям телеса, изувеченные болезнью. Подписчики сразу же опознали недуг: торчащие в разные стороны позвонки – признак сколиоза, в чем Регина не побоялась признаться.

"Регина, рассказывай про спинку. Это очень нужно", – похвалили Регину Тодоренко за смелость.