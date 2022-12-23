"Должен оставаться мужчиной": 92-летний Краско вывалил перед молодкой отказавший орган

92-летний Иван Краско – советский и российский актер театра, кино и озвучивания, писатель и народный артист России. Артист прожил долгую и полную судьбоносных перипетий жизнь и продолжает работать и радовать поклонников. Правда, в последнее время на старости лет Краско стал более известен не как актер, а как герой-любовник, постоянно влипающий в скандальные интриги с молоденькими девушками.
В этом году здоровье не раз подводило актера. В конце концов его положили в больницу на обследование, где он и проводил время до настоящего времени. Перед Новым годом Иван Краско выписался и теперь колесит по Санкт-Петербургу в поисках подарков для близких. В свежем интервью Краско признался, что чувствует себя отлично.
"А как еще?! Зачем я буду женщине говорить, что мне хреново. Никогда не скажу. Мужчина должен оставаться мужчиной, а не размазней", – отметил Краско.
Единственное, что совсем плохо у Краско, это зрение. Актер совершенно ослеп. Этот орган у него отказал. Несмотря на это, Краско продолжает работать в театре, просто его выводят на сцену под руки. По словам Краско, помогла бы операция, но из-за возраста ни один врач не берется его оперировать.