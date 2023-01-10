Умер: распухшее тело Петросяна покрыла трупная оболочка

На страничке Евгения Петросяна в популярной соцсети появилась важная для поклонников запись.

В 75 лет жизнь Евгения Петросяна изменилась. Молодая супруга Татьяна Брухунова подарила ему сынишку. Своего наследника юморист назвал Ваганом. Теперь свободное время артист посвящает отпрыску, о котором мечтал всю жизнь.

Хоть некогда стройный Евгений Ваганович и стал с годами выглядеть распухшим, он буквально светится от счастья. Очередным свидетельством этого стала его фотография, которой он поделился в известной всем соцсети. Артист, поздравляя поклонников с православным праздником, прикрепил снимок, на котором он запечатлен в пальто с натуральным мехом.

К слову, сейчас подобная одежда невольно бросается в глаза, ведь все больше людей стали отдавать предпочтение искусственному меху и кожезаменителю. Для одного воротника пальто Петросяна, вне всяких сомнений, умер не один зверек. На фото тело, а точнее шею и грудь артиста покрыла трупная оболочка животного.

Впрочем, выбор Евгения Вагановича нисколько не удивляет, ведь он известный модник. Например, однажды он надел темную длинную норковую шубу. Избранница Татьяна от него не отстает. Несколько лет назад ее заметили в пальто из меха овцы.

Можно сказать, что Евгений Петросян в своих взглядах устарел, ведь натуральному меху давно нашли замену в холода, а к животным призывают относиться с большей гуманностью. А с недавних пор с особое внимание необходимо проявлять к домашним питомцам. О том, что ждет хозяев животных в 2023 году, сообщило интернет-издание "Вести Подмосковья".