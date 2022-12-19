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Шоу-бизнес
"Поднял, замахнулся": любимая женщина выдала с потрохами больного насильника Башарова

"Поднял, замахнулся": любимая женщина выдала с потрохами больного насильника Башарова

Много лет скрывала информацию о том, что происходило между ней и Маратом Башаровым скрывала одна из его бывших. Не в силах больше молчать она вывалила всю информацию на публику.
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Новой гостьей Надежды Стрелец стала Татьяна Навка. Сейчас она известна как бизнесвуман, жена и мама, но 20 лет назад она рассекала на коньках по ледовым аренам, выигрывая титулы и медали.

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Предшествовали этому, разумеется, долгие тренировки, во время которых партнеры так сближаются, что нередко отношения из сугубо профессиональных перетекают в романтические. Случилось так и с Татьяной Навкой, которая в 2006 году стала участницей шоу "Звезды на льду". Именно там между ней и Маратом Башаровым проскользнула искра страсти, из-за которой они оба оставили свои семьи.

Однако спустя несколько лет страсть угасла, пара распалась и, как многие уверены, к лучшему. Ведь в последующие годы Марат Башаров запомнился всем как абьюзер, поднимающий руку на каждую любимую им женщину. Некоторые, кто не скупился в выражениях, даже называли его "насильником", нуждающимся в консультации поведенческого психолога.

И вот, почти 13 лет спустя, бывшая любимая женщина Марата Башарова, став гостьей шоу Надежды Стрелец, заговорила о старых отношениях. Татьяна Навка призналась, что ей очень грустно слышать про алкоголизм Марата Башарова. По ее словам, болезнь "не дала ему стать тем, кем он мог бы стать". Высказалась она и про агрессию бывшего возлюбленного в адрес партнерш.

"К счастью, никогда в жизни ни один партнер не поднимал на меня руку. Я считаю, что если однажды поднял, замахнулся или что-то похожее, от этого человека надо бежать. Я против насилия", – выдала с она потрохами подробности отношений с Маратом Башаровым, а также свое отношение к абьюзу.


Марат Башаров. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 декабря 2022, 20:50 Источник: Youtube, канал "Надежда Стрелец" ✓ Надежный источник
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