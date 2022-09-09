"Какой ужас!": решившая рожать второго 40-летняя Собчак оказалась в луже крови

Ксения Собчак напугала россиян страшными кадрами, на которых у нее нет части тела.

Российская ведущая Ксения Собчак уже три года замужем за режиссером Константином Богомоловым, однако общих детей у них нет. 40-летняя бывшая ведущая шоу "Дом-2" растит сына Платона от бывшего мужа Максима Виторгана и не раз говорила, что горазда родить второго ребенка для нынешнего супруга.

В последнее время поклонники судачат о том, уж не беременна ли Ксения Собчак вторым ребенком? Ведущая стала носить просторные платья во время отдыха в Турции, а на днях вышла в свет в брючном костюме с расстегнутыми нижними пуговицами, так что фанаты окончательно убедились в своих домыслах. Однако сама блондинка пока не комментирует слухи.

Ксения Собчак продолжает активно работать и пробовать себя в разных проектах. Недавно она приняла участие в съемках ленты "Наша зима" якутского режиссера Степана Бурнашева. Премьера состоится на фестивале "Амурская осень" в Благовещенске с 10 по 18 сентября.

В своем аккаунте Собчак поделилась кадрами со съемок, которые шокировали ее фанатов. На фото сидит на стуле в темном полуподвальном помещении, словно теряя сознание. Рядом с ней мужчины, а внизу под ней лужа крови. Если присмотреться, заметно, что у Собчак нет одной кисти руки. "Какой ужас!" – написали фолловеры в комментариях.