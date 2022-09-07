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Шоу-бизнес
"Умер": Разбитая смертью Муцениеце сообщила об уходе Прилучного

"Умер": Разбитая смертью Муцениеце сообщила об уходе Прилучного

Бывшая жена Павла Прилучного обрушила на публику печальную новость.
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На днях знаменитый актер женился во второй раз. Его избранницей стала актриса Зепюр Брутян, в искренность романа с которой, к слову, многие не верили. Но все оказалось серьезно: Павел Прилучный взял в жены горячую молодуху.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Народ, затаив дыхание, ждал, что же скажет по этому поводу его бывшая Агата Муцениеце. Но вместо хлесткого комментария, она, прихватив детей, отправилась в путешествие. А пока актриса отдыхает за границей, публика активно обсуждает одно из последних интервью.

Актриса вывалила наружу правду о разрыве с экс-супругом. Конечно, возлюбленным, у которых растут дети, бывает сложно разойтись, хотя бы потому, что сообщить о разводе отпрыскам тяжело. Но Агату Муцениеце жизнь научила не утаивать правду от наследников.

Бывшая жена Павла Прилучного очень рано потеряла отца, а ее мать нашла в себе силы откровенно рассказать о случившемся ей и сестре.

"Папа умер, в среду похороны", – вспомнила слова родственницы звезда.

Конечно, смерть близкого человека разбила еще юную актрису – настолько, что она много лет надеялась, что он жив. Зато эта ситуация научила ее быть откровенной со своими детьми. Когда дело дошло до развода, она прямо сообщила им об уходе Павла Прилучного и заверила, что так будет лучше для всех.

К счастью, больше в семье Агаты Муцениеце таких горьких потерь не было. Но накануне трагедия настигла родственников французского режиссера Жюста Жакена, который, как передает телеканал "360", скончался на 83-м году жизни. У него, как и у отца бывшей Павла Прилучного, остались жена и дети.

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Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2022, 14:40 Источник: YouTube-шоу "вМесте" ✓ Надежный источник
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