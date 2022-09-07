"Вот же ведьма!": Манящая грудью Климова дала поглазеть на интимную дырочку

Глядя на знаменитую актрису, сложно поверить, что в следующем году она отметит 45-летие. Эффектная брюнетка, кажется, только молодеет и продолжает сводить с ума публику своей красотой. На этот раз Екатерина Климова вновь удивила народ шикарным выходом в свет – звезда выглядела очень сексуально!
Актриса появилась на красной дорожке ММКФ и последовала философии Коко Шанель, надев на себя маленькое черное платье. Прилегающий силуэт пикантно обтянул ее пышную грудь, которая, уж точно, привлекла к себе внимание. Брюнетка время от времени игриво двигала плечами и как бы манила своим шикарным бюстом.
Но самое интересное в своем образе она оставила на десерт. Дело в том, что сзади на платье красовался маленький вырез, сексуально оголивший ее обнаженную спину. Екатерина Климова специально покрутилась, чтобы дать народу поглазеть на свою интимную дырочку.
На просторах интернета поклонники принялись восторгаться не только красотой актрисы, но и ее худобой. "Вот же ведьма!" – написал кто-то в социальных сетях. Действительно, стройности звезды можно только позавидовать, а уж что она для этого делает, остается только догадываться.
К слову, как передает издание "Вести Подмосковья", ссылаясь на диетолога, для сброса веса необходимо употреблять в пищу продукты с высоким содержанием белка, витамина В и селена. А телеканал "360" уточняет, что лучший вариант завтрака с такими полезными свойствами – это яйца. Может быть, и Екатерина Климова следует этой рекомендации.