Шок! Окровавленную Орбакайте нашли в коридоре после возвращения Пугачевой в Россию

Новости о возвращении Пугачевой в Россию не утихают. Каждый день всплывают новые подробности и детали, все больше звездных коллег и врагов высказываются по повестке. Не забывают напомнить Алле Борисовне и о громких высказываниях ее мужа — юмориста Максима Галкина.
Но не одним Галкиным едина семья Пугачевой. Старшая дочь звезды Кристина Орбакайте, которая, к слову, на пять лет старше мужа Аллы Борисовны, тоже не остается без внимания прессы и поклонников.
Новую волну эмоций и шока вызвала последняя публикация актрисы и певицы в микроблоге. Окровавленную Орбакайте поклонники нашли в коридоре — артистка прошлась по рабочему павильону под свой хит прошлого десятилетия "Я это знаю". Конечно, речь идет о ее платье алого цвета. Цвет наряда настолько яркий, что вызывает стойкие ассоциации с кровью. Блондинке очень идет этот цвет, и она смело использует его в своих образах и мейкапе. Ярко-красная помада дополнила образ "кровавой Мэри", как заметили подписчики.
Фанаты нашли такой образ очень удачным. Куда в таком наряде отправилась певица — неизвестно. В руках у нее не было сумочки, поэтому можно предположить, что звезду пригласили на рекламные съемки. Все-таки такой запоминающийся образ еще долго будет привлекать внимание.