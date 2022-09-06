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Шоу-бизнес
"Эмбрион не растет": скоропалительно выскочившая замуж Муцениеце сообщила страшное

"Эмбрион не растет": скоропалительно выскочившая замуж Муцениеце сообщила страшное

В новом интервью Агата Муцениеце рассказала о раннем и быстром браке и о том, как важно оставаться честным с собой.
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Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились всего через три месяца после начала отношений. Их брак продлился девять лет и закончился страшным скандалом. Сейчас актриса рассказывает детали своей личной жизни и делится опытом с другими женщинами.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Выскочить замуж не было целью Агаты, такое развитие отношений стало сюрпризом даже для нее. Сама про скоропалительный брак она говорит так: "Это было бешеное решение, все произошло как-то быстро и резко. Любовь. Любовь накрыла очень сильно".

Европейский менталитет помог Муцениеце не уйти в долгие самокопания. Она решила, что, если что-то пойдет не так — можно развестись. Штамп в паспорте не стал для девушки приговором от любви к себе и самоуважению.

Брак закончился крахом. Скандальные подробности шли от обеих сторон — и от Агаты, и от Павла. Девушка признавалась в страшном: муж даже поднимал на нее руку. О самом разводе актриса рассказывает: "Пережила тяжело, но не конец света. Так получилось. Человек приходит к этому – что пора что-то менять, мне больше такая жизнь не годится".

Спустя несколько лет после расставания бывшие супруги практически наладили отношения и вместе воспитывают двоих детей. Муцениеце считает, что в отношениях оба должны реализовываться и развиваться. В отношениях с Павлом они стагнировали: "Эмбрион не растет", – сообщила страшное Агата, назвав таким образом свои мертвые отношения. Теперь у них обоих есть шанс построить новую счастливую жизнь.

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Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
6 сентября 2022, 19:41 Источник: You Tube, вМесте ✓ Надежный источник
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