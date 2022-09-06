"Эмбрион не растет": скоропалительно выскочившая замуж Муцениеце сообщила страшное

Агата Муцениеце и Павел Прилучный поженились всего через три месяца после начала отношений. Их брак продлился девять лет и закончился страшным скандалом. Сейчас актриса рассказывает детали своей личной жизни и делится опытом с другими женщинами.
Выскочить замуж не было целью Агаты, такое развитие отношений стало сюрпризом даже для нее. Сама про скоропалительный брак она говорит так: "Это было бешеное решение, все произошло как-то быстро и резко. Любовь. Любовь накрыла очень сильно".
Европейский менталитет помог Муцениеце не уйти в долгие самокопания. Она решила, что, если что-то пойдет не так — можно развестись. Штамп в паспорте не стал для девушки приговором от любви к себе и самоуважению.
Брак закончился крахом. Скандальные подробности шли от обеих сторон — и от Агаты, и от Павла. Девушка признавалась в страшном: муж даже поднимал на нее руку. О самом разводе актриса рассказывает: "Пережила тяжело, но не конец света. Так получилось. Человек приходит к этому – что пора что-то менять, мне больше такая жизнь не годится".
Спустя несколько лет после расставания бывшие супруги практически наладили отношения и вместе воспитывают двоих детей. Муцениеце считает, что в отношениях оба должны реализовываться и развиваться. В отношениях с Павлом они стагнировали: "Эмбрион не растет", – сообщила страшное Агата, назвав таким образом свои мертвые отношения. Теперь у них обоих есть шанс построить новую счастливую жизнь.