"Она меня совратила!": неумелый онанист Шаляпин засадил свой крошечный хоботок в пьяную бабку

Прохор Шаляпин вывалил наружу об интиме с престарелой развратницей.

Сладкоголосый музыкант прославился далеко не благодаря своему таланту, а скандалам, в которые он время от времени влипает. Взять хотя бы многочисленные слухи о его романах с престарелыми богатыми женщинами. Прохор Шаляпин наконец-то публично признался, что дамочек в возрасте действительно любит, однако чувство это появилось не по его желанию.

Как оказалось, еще в подростковом возрасте с будущей звездой произошла пикантная история. В 14 лет он был девственно чистый и неумелый в интимных вопросах, а позволял себе, скорее всего, разве что онанирование тогда еще маленького хоботка. Однажды юный брюнет пришел в гости к своему другу, но его не оказалось дома. Зато была пьяная бабушка, которая радушно встретила гостя и открыла ему дорогу в новый мир.

"Она меня совратила!" – откровенно признался Прохор Шаляпин, который в тот момент засадил свою пипку в женщину – правда, в какую именно часть тела, остается гадать. Престарелая развратница даже не общалась со своим юным любовником, но это и не было нужно, ведь она свела с ума парня своими "магическим прикосновениями" и запахом "секса и желания".

При этом, как признается музыкант, бабушка друга не нанесла ему травму, ведь он все равно получил удовольствие, а также первый сексуальный опыт. Но на судьбу артиста этот случай все же наложил отпечаток: именно с тех пор Прохор Шаляпин млеет от общения с возрастными дамами, многие из которых только с годами открывают свою сексуальность.