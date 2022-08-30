"Не верю!": Сношающий тощую фифу Шаляпин огреб под дых от призрака мертвой жены

Жена Прохора Шаляпина даже после смерти не хочет покидать возлюбленного и терроризирует его новую даму сердца.

Казалось бы, Прохор Шаляпин обрел истинное счастье после встречи с Татьяной Дэвис. Певец то и дело делился в подписчиками кадрами роскошной жизни и семейной идиллии. Однако радость артиста длилась недолго. Так, вскоре после свадьбы Татьяна скончалась от коронавирусной инфекции.

Шаляпин был раздавлен горем и долгое время держал траур по покойнице. Но, как говорится, жизнь продолжается, а потому российский артист все же нашел в себе силы жить дальше и даже встретил новую любовь в лице Ольги Сан. Стоит отметить, что новая возлюбленная сильно отличается от прошлых избранниц Прохора. Так, если раньше он кувыркался исключительно с дамами постарше, то сейчас он сношает тощую и молоденькую фифу. Как известно, Ольге даже нет и сорока, работает она моделью и, кстати, успела добиться немалых успехов. Например, в 2020 году она даже удостоилась Гран-при конкурса "Мисс Россия-Вселенная".

К сожалению, отношения пары омрачает необъяснимая паранормальщина. По словам Шаляпина, его возлюбленной мерещится призрак его мертвой жены. По словам Ольги, она боится "возмездия" покойницы и всерьез опасается за свое здоровье. Об этом сообщает Пятый канал. Видимо, терроризируя Сан, Дэвис с того света дала под дых бывшему муженьку, который слишком мало страдал после ее кончины.

Стоит отметить, что сам Прохор скептически относится к словам избранницы, отмечая, что у нее разыгралась фантазия. "Не верю!", – говорит певец, добавляя, что экс-супруга была добрым человеком, а потому не могла желать ему зла.