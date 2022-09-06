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Шоу-бизнес
Попал в детдом при живом отце, судился с Разиным и не только: трудные испытания Юрия Шатунова

Попал в детдом при живом отце, судился с Разиным и не только: трудные испытания Юрия Шатунова

Сегодня, 6 сентября, Юрию Шатунову могло бы исполниться 49 лет.
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Знаменитого певца Юрия Шатунова не стало 23 июня 2022 года. Кумир миллионов рано покинул этот мир, но запомнился всем как примерный семьянин, талантливый исполнитель и замечательный человек. Увы, судьбу звезды нельзя назвать простой. За свою жизнь Шатунову пришлось преодолеть немало испытаний. С первыми из них он столкнулся еще в раннем детстве.

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Смерть матери и детдом

Детство Юрия Шатунова счастливым не назовешь. Он появился на свет в 1973 году в семье Веры Шатуновой и Василия Клименко. Родители Юрия прожили в браке всего три года. После его мать ушла к другому. С отцом мальчик потерял связь сразу после развода, а пьющему отчиму и вовсе оказался не нужен.

Мама Шатунова скончалась, когда ему было 11 лет. После ее смерти Юра скитался по родственникам, но никто из них не решился взять под свое крыло подростка, который не отличался примерным поведением. В итоге он попал в детдом при имеющейся родне и живом отце. Однажды Шатунов разыскал родителя и попросил забрать его к себе, но тот отказался. С тех пор они не общались.

Забвение после бешеной популярности

Во второй половине 80-х Юрия перевели в школу-интернат. Там Шатунов стал участником музыкального кружка, а потом солистом группы, состоящей из воспитанников интерната. Через какое-то время ребят заметил Андрей Разин. Продюсер перевез юношей в Москву и сделал так, что о них узнала вся страна.

Вскоре группа "Ласковый май" прославилась, а Шатунов стал любимчиком публики. Бешеный успех длился до начала 90-х, пока коллектив не распался. После развала группы Юрий начал выступать как сольный исполнитель, но поклонники внезапно охладели к его творчеству. К счастью, через несколько лет непростой период забвения закончился. В начале нулевых Шатунов снова начал собирать полные залы.

Суды с Разиным

Еще одно испытание, которые преследовало исполнителя последние годы – судебное разбирательство с Андреем Разиным. Певец и продюсер долгое время не могли поделить песни "Ласкового мая" и решить, кому будут принадлежать права на творчество группы.

Суды затянулись на много лет. Однако летом этого года Шатунов все-таки вернул себе право исполнять знаменитые хиты. К сожалению, насладиться новым этапом в своем творчестве Юрий не успел. Уже через несколько дней после победы в суде певца не стало.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Юрий Шатунов. Фото: Tatiana Morozova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2022, 12:52 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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Сложно поверить: Юрию Шатунову – 45

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